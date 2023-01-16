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Sist oppdatert: 16. januar 2023
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Nike FC

FM Broadcast: Slik forbinder fotball den svarte diasporaen

En stor fotballvinter er underveis, og i den forbindelse går FM Broadcast og Nike FC i dybden med den britiske Versus-skribenten Mayowa Quadri, den tyske studenten John Adekunle fra Darwin FC, Les Hijabeuses' franske medgrunnlegger Founé Diawara og den nigerianske Premier League-spissen Taiwo Awoniyi når de snakker om personlige erfaringer innen sport og i livet generelt. Og hva er målet? De ønsker å bidra med et mangfoldig perspektiv på fotball for å skape en bedre fremtid som er inkluderende for alle.

Fremtiden til inkluderende sport og kultur

I serien FM Broadcast har vi målrettede samtaler med atleter, talspersoner og skapere som inspirerer oss til å stille oss inn på fremtidens frekvens.

Tidligere episoder

  • FM Broadcast presenterer: Fotballens fremtid, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast presenterer: Fotballens fremtid, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast presenterer: Fotballens fremtid, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Opprinnelig publisert: 16. januar 2023