Nike FC

En stor fotballvinter er underveis, og i den forbindelse går FM Broadcast og Nike FC i dybden med den britiske Versus-skribenten Mayowa Quadri, den tyske studenten John Adekunle fra Darwin FC, Les Hijabeuses' franske medgrunnlegger Founé Diawara og den nigerianske Premier League-spissen Taiwo Awoniyi når de snakker om personlige erfaringer innen sport og i livet generelt. Og hva er målet? De ønsker å bidra med et mangfoldig perspektiv på fotball for å skape en bedre fremtid som er inkluderende for alle.