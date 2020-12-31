Sannheten er der ute. Det er bare ikke sikkert at vi finner den på 0,3 sekunder. Ifølge dr. Safiya Noble, førsteamanuensis i informasjonsstudier ved UCLA, er det likevel dette de fleste forventer i dag. I denne episoden av «Trained» snakker forfatteren av «Undertrykkende algoritmer» (Algorithms of Oppression) med Nikes senior director of performance Ryan Flaherty, om hvordan ledende media og annonsører manipulerer søkeresultatene for å øke inntektene sine og sløve oppmerksomhetsnivået vårt. De diskuterer også hvordan disse forandringene kan påvirke samfunnet vårt. Safiya Noble forteller at noen informasjonstyper faktisk ikke kommer gjennom på internett i det hele tatt. Hun understreker i tillegg hvorfor det er så viktig for oss å være oppmerksomme på ingrediensene i den digitale dietten vår. Det er alltid fristende å stole på kunstig intelligens på nettet i stedet for å lete fram informasjon i det virkelige livet. Med hjelp av innsikten til Noble kan vi gjøre noen enkle forandringer i hverdagen og endre på vanene våre.