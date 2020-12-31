Trained-podkast: Finn svar på nettet med Safiya Noble
Veiledning
Forfatteren og læreren Safiya Noble forklarer hvorfor vi bør revurdere den digitale surfeatferden vår og hvordan vi skaper bedre relasjoner i det virkelige liv.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Sannheten er der ute. Det er bare ikke sikkert at vi finner den på 0,3 sekunder. Ifølge dr. Safiya Noble, førsteamanuensis i informasjonsstudier ved UCLA, er det likevel dette de fleste forventer i dag. I denne episoden av «Trained» snakker forfatteren av «Undertrykkende algoritmer» (Algorithms of Oppression) med Nikes senior director of performance Ryan Flaherty, om hvordan ledende media og annonsører manipulerer søkeresultatene for å øke inntektene sine og sløve oppmerksomhetsnivået vårt. De diskuterer også hvordan disse forandringene kan påvirke samfunnet vårt. Safiya Noble forteller at noen informasjonstyper faktisk ikke kommer gjennom på internett i det hele tatt. Hun understreker i tillegg hvorfor det er så viktig for oss å være oppmerksomme på ingrediensene i den digitale dietten vår. Det er alltid fristende å stole på kunstig intelligens på nettet i stedet for å lete fram informasjon i det virkelige livet. Med hjelp av innsikten til Noble kan vi gjøre noen enkle forandringer i hverdagen og endre på vanene våre.
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.