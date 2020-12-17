Podkasten Trained: Utvid styrkene dine med David Epstein
Veiledning
Finn ut hvorfor det å eksponere seg for flere ferdigheter, fag eller idrettsgrener – fremfor å spesialisere seg på én ting – kan føre til et rikere liv.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Spør du New York Times' bestselgende forfatter og sportsvitenskapsreporter David Epstein om hva han tenker om 2020, konkluderer han med dette: «Vi har sett en type uforutsigbarhet som kan føre til vekst – hvis du har det som skal til for å takle det.» Styrk disse egenskapene med denne episoden av «Trained». Her har Epstein en videochat med verten Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance og Nike Performance Council-medlem som trener eliteatleter. Epstein forklarer hvorfor litt erfaring med mange ting (idretter, fag, ferdigheter) er bedre enn å spesialisere seg på én ting; hvordan suksess ikke er lineært eller aldersbetinget og hva vi alle kan gjøre for å finne mer mening i livet – både i og utenfor treningsstudioet.
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.