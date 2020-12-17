Spør du New York Times' bestselgende forfatter og sportsvitenskapsreporter David Epstein om hva han tenker om 2020, konkluderer han med dette: «Vi har sett en type uforutsigbarhet som kan føre til vekst – hvis du har det som skal til for å takle det.» Styrk disse egenskapene med denne episoden av «Trained». Her har Epstein en videochat med verten Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance og Nike Performance Council-medlem som trener eliteatleter. Epstein forklarer hvorfor litt erfaring med mange ting (idretter, fag, ferdigheter) er bedre enn å spesialisere seg på én ting; hvordan suksess ikke er lineært eller aldersbetinget og hva vi alle kan gjøre for å finne mer mening i livet – både i og utenfor treningsstudioet.