Med spenningen som bygger seg opp rundt fotballen sommeren 2026, kan barna nå bli med på moroa med Nike × LEGO® Football-kolleksjon, som nå er tilgjengelig over hele verden. Dette nyeste samarbeidet mellom Nike og LEGO Group setter en kreativ, leken og energisk vri på utstyret fra Nike Football, og oppmuntrer barna til å uttrykke sitt unike jeg gjennom sterke farger og tøft design. Kolleksjonen kombinerer LEGOs designinnovasjoner med Nikes ytelsesteknologi i form av fottøy og sportswear, og har noe for enhver ung fotball- og/eller LEGO-fan.

Som en del av merkevarekampanjen er de ikoniske minifigurene stjernene i showet, kledd i Nike Football-utstyr fra den nye kolleksjonen.

«Nike har alltid stått for kreativ, instinktiv fotball», sier Nike Creative Director of Brand Initiatives Andre Simmons. «Vi vil at barn skal bli minnet på at fotball er gøy. For mangeårige fans handler det om å bli minnet på gleden de følte da de så favorittspillerne sine gjøre disse utrolige tingene. Det er noe for alle.»