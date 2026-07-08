Nike Football x LEGO®-kolleksjonen til barn gjør fotball enda gøyere
Produktnyheter
Nike Football og LEGO-gruppen har samarbeidet om en spennende barnekolleksjon som feirer fotballkulturen med en leken LEGO®-vri på populære Nike Football-sko, den ikoniske Air Max 95-sneakeren og koordinerte fotballdraktsett og sportsklær.
- Nike Football × LEGO®-kolleksjonen for barn har lekne fotballsko og fotballinspirerte sko og klær med tøffe farger, morsom grafikk og iøynefallende dyretrykk og mønstre inspirert av LEGO-kreasjoner.
- Kolleksjonen inkluderer fotballskoene Jr. Mercurial og Jr. Tiempo Streetgato, to nye barnevennlige versjoner av Air Max 95, fotballdrakter og fotballinspirerte sportsklær.
- Draktene og shortsen har Nikes kraftige Aero-FIT-kjøleteknologi som holder barna avkjølte og tørre, og den nye Mercurial-skoen har hastighetsdrevet ytelsesteknologi.
- Kolleksjonen ble lansert 4. juni 2026 og er nå tilgjengelig over hele verden på nike.com, LEGO.com og hos utvalgte forhandlere.
Med spenningen som bygger seg opp rundt fotballen sommeren 2026, kan barna nå bli med på moroa med Nike × LEGO® Football-kolleksjon, som nå er tilgjengelig over hele verden. Dette nyeste samarbeidet mellom Nike og LEGO Group setter en kreativ, leken og energisk vri på utstyret fra Nike Football, og oppmuntrer barna til å uttrykke sitt unike jeg gjennom sterke farger og tøft design. Kolleksjonen kombinerer LEGOs designinnovasjoner med Nikes ytelsesteknologi i form av fottøy og sportswear, og har noe for enhver ung fotball- og/eller LEGO-fan.
Som en del av merkevarekampanjen er de ikoniske minifigurene stjernene i showet, kledd i Nike Football-utstyr fra den nye kolleksjonen.
«Nike har alltid stått for kreativ, instinktiv fotball», sier Nike Creative Director of Brand Initiatives Andre Simmons. «Vi vil at barn skal bli minnet på at fotball er gøy. For mangeårige fans handler det om å bli minnet på gleden de følte da de så favorittspillerne sine gjøre disse utrolige tingene. Det er noe for alle.»
Hva består Nike Football × LEGO®-kolleksjonen av?
Kolleksjonen for barn inkluderer to forskjellige typer fotballsko, to nye versjoner av den elskede Air Max 95-livsstilssneakeren, fotballdrakter, trøyer, shorts, sportsklær og tilbehør.
Fotballsko
Disse to fotballsko-silhuettene er kolleksjonens fokuspunkt. Det er en barnevennlig transformasjon av to ikoniske modeller av Nike-fotballsko. De bidrar til å oppmuntre en ny generasjon fans til å få kontakt med sporten og gjøre fotballen til sin egen, samtidig som de uttrykker sin lekne energi og kreativitet.
Jr. Mercurial Vapor Pro og Academy: Jr. Mercurial Vapor Pro- og Academy-skoene er laget for fart og for å bli lagt merke til. De er beregnet på spill på gress og ulike utendørsunderlag. Skoene har en pantergrafikk i LEGO® klosser og er tilgjengelige i Hot Pink med en oransje swoosh og lilla med en Neon Green swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato har også et tøft uttrykk i oransje, svart og hvitt, med gatestilvibber, iøynefallende LEGO-klossetrykk og metallic-detaljer. I motsetning til Jr. Mercurial Vapor Pro og Academy, er Jr. Tiempo Streetgato laget for spill med få spillere og innendørs spill.
Klær
Koordinerte fotballdrakter og sportsklær gjør at barna ser bra ut og føler seg kjølige, komfortable og selvsikre når de er ute på banen.
Aero-FIT Match-drakter: Disse draktene har Nike Aero-FIT – merkets innovative kjøleteknologi – og holder barna avkjølte og tørre mens de spiller hele dagen. De matchende draktene og shortsen har designelementer som jaguar- og pilgiftfroskgrafikk, LEGO-klossemønstre og iriserende merkedetaljer. LEGO-innflytelsen ses videre i detaljer inspirert av LEGO-minifigurer og naturtro LEGO-klossemønstre som ligner på bilder.
Hollywood Keepers-drakt: Med et mønster inspirert av LEGO-klosser er denne eksklusive drakten høydepunktet i kleskolleksjonen.
Sportswear-design og tilbehør: Ytterligere sportsklær runder av kolleksjonen. Flere opplysninger om dette kommer i løpet av de kommende ukene.
Hvor kan du kjøpe det?
Nike Football × LEGO®-kolleksjonen er nå tilgjengelig på nike.com, LEGO.com og hos utvalgte forhandlere etter den globale lanseringen den 4. juni 2026.
Vanlige spørsmål
Hvilke sko hører til Nike × LEGO®-kolleksjonen?
Nike Football × LEGO®-kolleksjonen inkluderer to nye Nike-fotballsko for barn: Jr. Mercurial og Jr. Tiempo Streetgato. I tillegg inkluderer kolleksjonen to nye versjoner av Nike Air Max 95 i barnestørrelser.
Hva er Aero-FIT-teknologi?
Aero-FIT, som finnes i Nike × LEGO-drakter og -shorts, er Nikes innovative kjøleteknologi, designet for å holde deg avkjølt og tørr når du svetter. Dette elite prestasjonsmaterialet er laget utelukkende av tekstilavfall og er miljøvennlig.
Hvor kan jeg kjøpe Nike × LEGO®-fotballkolleksjonen?
Nike × LEGO-fotballkolleksjonen selges på nike.com, LEGO.com og hos utvalgte forhandlere.
Er Nike × LEGO®-fotballkolleksjonen tilgjengelig utenfor USA?
Ja, dette samarbeidet mellom Nike og Lego er tilgjengelig over hele verden.