Flankestek med ovnsbakte poteter
Ernæring
Sist oppdatert: 3. juni 2020
av Nike Training
Stappfull av smak og klar for servering på 40 minutter. Gir fire porsjoner.
Dette er ikke noen vanlig kjøttrett med grønnsaker til. Krydre middagsmenyen din med denne deilige oppskriften.
Rikelig med proteiner gjør dette smakfulle måltidet verdt innsatsen. Inneholder ikke gluten, melkeprodukter eller nøtter.
Ingredienser
2 lb små poteter
10,6 oz cherrytomater
1 ss olivenolje
1 sitron
1 hvitløksfedd
1 cup hakket persille
2 ss olivenolje
2 cups ruccola
21 oz flankestek
Ingredienser
1 kg små poteter
300 g cherrytomater
1 ss olivenolje
1 sitron
1 hvitløksfedd
25 g hakket persille
2 ss olivenolje
40 g ruccola
600 g flankestek
Instruksjoner
- Forvarm ovnen til 400ºF. Vask og tørk av potetene og tomatene og legg dem på et stekebrett. Hell over olje og krydre med salt og pepper. Stekes i 20–30 minutter.
- Skrell og finhakk hvitløken og bland med persille, sitronsaft, olivenolje og salt, og bruk blandingen som en dressing over ruccolaen.
- Stek flankesteken på høy varme i en stekepanne i noen minutter på hver side. Krydre med salt og pepper. La den hvile i ti minutter, skjær den deretter i tynne skiver. Anrett flankesteken på en tallerken sammen med poteter og tomater på en seng av ruccola, og server. Herlig!
Instruksjoner
- Forvarm ovnen til 200ºC. Vask og tørk av potetene og tomatene og legg dem på et stekebrett. Hell over olje og krydre med salt og pepper. Stekes i 20–30 minutter.
- Skrell og finhakk hvitløken og bland med persille, sitronsaft, olivenolje og salt, og bruk blandingen som en dressing over ruccolaen.
- Stek flankesteken på høy varme i en stekepanne i noen minutter på hver side. Krydre med salt og pepper. La den hvile i ti minutter, skjær den deretter i tynne skiver. Anrett flankesteken på en tallerken sammen med poteter og tomater på en seng av ruccola, og server. Herlig!
Næringsinnhold per porsjon
653 kalorier
59 g karbohydrater
50 g protein
24 g fett