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Podkasten Trained: Finn autentisitet med Fabian Domenech

Veiledning

Nike-yogalærer Fabian Domenech har undervist over hele verden. Hør hva han har lært om seg selv og praksisen sin på veien.

Sist oppdatert: 29. juni 2023
2 minutters lesing
Nike-yogalærer Fabian Domenech om å være seg selv

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

I løpet av det siste tiåret har yoga-deltakelsen i USA nesten tredoblet seg. Dette kommer ikke som noen overraskelse på Fabian Domenech, som startet med yoga da han kombinerte en lovende karriere i motebransjen med fulltidsjobb i servicebransjen og CrossFit-undervisning i London. Takket være yoga, meditasjon og hans omfattende reiser over hele verden har han etter hvert lært kraften i egenkjærlighet og viktigheten av å koble av. I denne episoden møter Nike-yogalæreren og CrossFit-treneren verten Jaclyn Byrer for å snakke om mental helse, følelsen av fellesskap og tilhørighet som finner i sport, og vi får høre hva vi kan forvente fra hver av timene hans.

«Jeg mener vi trenger yoga i livene våre på en måte, bare for å være fokusert og for å forbedre oss som mennesker. Fordi det er så mange folk, men det er veldig få mennesker. Jeg mener yoga gjør deg til et menneske.»

Fabian Domenech
Nike-yogalærer og CrossFit-trener

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 19. januar 2023

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