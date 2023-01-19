Podkasten Trained: Finn autentisitet med Fabian Domenech
Veiledning
Nike-yogalærer Fabian Domenech har undervist over hele verden. Hør hva han har lært om seg selv og praksisen sin på veien.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
I løpet av det siste tiåret har yoga-deltakelsen i USA nesten tredoblet seg. Dette kommer ikke som noen overraskelse på Fabian Domenech, som startet med yoga da han kombinerte en lovende karriere i motebransjen med fulltidsjobb i servicebransjen og CrossFit-undervisning i London. Takket være yoga, meditasjon og hans omfattende reiser over hele verden har han etter hvert lært kraften i egenkjærlighet og viktigheten av å koble av. I denne episoden møter Nike-yogalæreren og CrossFit-treneren verten Jaclyn Byrer for å snakke om mental helse, følelsen av fellesskap og tilhørighet som finner i sport, og vi får høre hva vi kan forvente fra hver av timene hans.
«Jeg mener vi trenger yoga i livene våre på en måte, bare for å være fokusert og for å forbedre oss som mennesker. Fordi det er så mange folk, men det er veldig få mennesker. Jeg mener yoga gjør deg til et menneske.»
Fabian Domenech
Nike-yogalærer og CrossFit-trener
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.