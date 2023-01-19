Podkasten Trained: Finn autentisitet med Fabian Domenech

I løpet av det siste tiåret har yoga-deltakelsen i USA nesten tredoblet seg. Dette kommer ikke som noen overraskelse på Fabian Domenech, som startet med yoga da han kombinerte en lovende karriere i motebransjen med fulltidsjobb i servicebransjen og CrossFit-undervisning i London. Takket være yoga, meditasjon og hans omfattende reiser over hele verden har han etter hvert lært kraften i egenkjærlighet og viktigheten av å koble av. I denne episoden møter Nike-yogalæreren og CrossFit-treneren verten Jaclyn Byrer for å snakke om mental helse, følelsen av fellesskap og tilhørighet som finner i sport, og vi får høre hva vi kan forvente fra hver av timene hans.