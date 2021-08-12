Nye seire: Eliud Kipchoge

Da Gloria Kosgei, som er advokat i Eliud Kipchoges hjemby Eldoret i Kenya, møtte den legendariske maratonløperen for første gang, gjorde han noe som overrasket henne: Han presenterte seg.

«Første gang vi møttes, var han ekstremt vennlig. Han sa: ‘Gloria, jeg heter Eliud.’ Han måtte presentere seg. Hvem er det som ikke vet hvem Eliud er?» ler hun.

Gloria er nå en nær venn av Kipchoge, og hun er spesielt glad i løperens upretensiøse væremåte – en egenskap som har gitt ham anerkjennelse og respekt både i og utenfor hjemlandet sitt.

«Alle snakker om ydmykheten hans», sier Gloria. «I Kenya har vi mange gode atleter, men det å finne en atlet av hans klasse med hans ydmykhet, det er noe unikt. Han er ikke ute etter spesialbehandling, han står i kø akkurat som alle andre. Eliud er en høyprofilert atlet, men han ser ikke på seg selv på den måten. Han sier til deg: ‘Jeg heter Eliud. Det er ikke noe mer.’»