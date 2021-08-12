Nye seire: Eliud Kipchoge
Atleter*
Hans historiske maraton på 1:59:40 var bare begynnelsen. Nå bruker Eliud Kipchoge de overmenneskelige prestasjonene sine til å inspirere mennesker overalt til å tenke nytt om potensialet sitt.
Han sover alltid i øverste køye når han er på treningsleir. Han liker Kelly Clarksons musikk. Og han har startet en global bevegelse som handler om mye mer enn sport. Eliud Kipchoges legendariske status ble stadfestet da han brøt den mytiske barrieren på to timer i maraton. Nå deler de som kjenner ham, et intimt portrett av en legende som omdefinerer suksess.
En ydmyk helt
Da Gloria Kosgei, som er advokat i Eliud Kipchoges hjemby Eldoret i Kenya, møtte den legendariske maratonløperen for første gang, gjorde han noe som overrasket henne: Han presenterte seg.
«Første gang vi møttes, var han ekstremt vennlig. Han sa: ‘Gloria, jeg heter Eliud.’ Han måtte presentere seg. Hvem er det som ikke vet hvem Eliud er?» ler hun.
Gloria er nå en nær venn av Kipchoge, og hun er spesielt glad i løperens upretensiøse væremåte – en egenskap som har gitt ham anerkjennelse og respekt både i og utenfor hjemlandet sitt.
«Alle snakker om ydmykheten hans», sier Gloria. «I Kenya har vi mange gode atleter, men det å finne en atlet av hans klasse med hans ydmykhet, det er noe unikt. Han er ikke ute etter spesialbehandling, han står i kø akkurat som alle andre. Eliud er en høyprofilert atlet, men han ser ikke på seg selv på den måten. Han sier til deg: ‘Jeg heter Eliud. Det er ikke noe mer.’»
«Eliud er en høyprofilert atlet, men han ser ikke på seg selv på den måten. Han sier til deg: ‘Jeg heter Eliud. Det er ikke noe mer.’»
Kipchoges mangeårige advokat, Richard Cheruiyot, han kjent ham lengre enn de fleste. Richard, som også bor i Eldoret, har kjent Eliud i over 20 år og sier at til tross for Kipchoges suksess, så har ikke mannens innstilling – og sovevaner – forandret seg.
«Tidligere, da han var en ukjent løper, pleide han å dra på friidrettsleir i Kaptagat i Kenya. Han har blitt verdensmester, men han drar fortsatt til leiren og sover i den øverste køyen. Han har ingen betenkeligheter med det», sier Richard forundret når han tenker på sin klient og venn.
«Når han er utenfor leiren, blir han som en magnet på grunn av populariteten sin. Folk flokker seg rundt ham for å stille spørsmål eller ta selfies, og jeg har aldri sett ham avvise noen.»
Kontinuitet er konge
Kipchoge legemliggjør en annen egenskap som inspirerer de som kjenner ham: urokkelig disiplin. Emilie Mullier Charrier, en Berlin-basert eiendomsmegler og maratonløper som traff ham under Berlin maraton i 2018, sier at etter at hun traff Kipchoge, ble hun motivert til å trene mer seriøst – og som et resultat kuttet hun en time på maratontiden sin. Fordelene ved denne mentaliteten har imidlertid påvirket mye mer enn treningen hennes.
«Eliud påvirket meg mye», sier hun. «Når du ser disiplinen, kontinuiteten og dedikasjonen hans til løping, ønsker du å gjøre det samme. Jeg bruker også det han gjør for løping, i jobben min. Jeg har alltid en plan, et program, og jeg gjør mitt beste hver dag, selv om jeg ikke er god. Jeg vil bare alltid gjøre mitt beste og være bedre enn i går – som ham.»
En annen Kipchoge-disippel er Usila Koech, som jobber i en bank i Las Vegas. Usilas familie har hatt tette bånd med Kipchoges trener, Patrick Sang, i mer enn 30 år. Hennes to sønner er løpere, og akkurat som Emilie har de tatt i bruk Kipchoges arbeidsmoral.
«I 2019 dro hele familien til Kenya, og vi ba om å få møte ham, selv om vi visste at han gjorde seg klar for forsøket på å løpe maraton under to timer i Wien. Han dukket opp i tide og ga oss sin fulle oppmerksomhet. Han klemte guttene, ga dem store smil og en varm omfavnelse. Han delte historien sin, spurte guttene hva de drømte om, og fortalte dem: ‘Alt dere vil gjøre, kan dere gjøre. Dere må bare være disiplinerte. Dere må være konsekvente. Dere må jobbe hardt.’
Han delte historien sin, spurte guttene hva de drømte om, og fortalte dem: «Alt dere vil gjøre, kan dere gjøre. Dere må bare være disiplinerte. Dere må være konsekvente. Dere må jobbe hardt.»
Koech-familien tok et bilde med Kipchoge den dagen. Flere måneder senere var de blant publikum da Kipchoge løp sin historiske maraton i Wien. Opplevelsen, og samtalene de hadde med Kipchoge før løpet, ga Usilas sønner et varig inntrykk.
«Det å møte Eliud endret måten de tilnærmer seg verden på», sier Usila. «Vi har denne vitsen i familien vår der vi i stedet for å si: ‘Hva ville Jesus ha gjort?’, sier: ‘Hva ville Eliud ha gjort?’ Vi tenker på dette fordi du blir ikke en storhet ved å gjøre middelmådige ting. Du blir en storhet ved å være disiplinert og konsekvent.»
Vekke inspirasjon
Kipchoges tilnærming til suksess er inspirerende fordi han får alle mål til å virke oppnåelige. Madhvi Dalal, en walisiskfødt farmasøyt og grunnlegger av en ideell organisasjon i Nairobi med mål om å bekjempe menstruasjonsfattigdom, ble vitne til Kipchoges magi da han stilte opp som frivillig sammen med henne i Samburu County i Kenya.
«Barneekteskap og tidlige graviditeter er vanlige i denne delen av landet», sier Madhvi. «Jeg lærer jentene om menstruasjonshelse og seksuelle rettigheter. Men Kipchoge lærte ham så mye mer. Han sa: ‘Vitamin N er retten til å si nei. Og det er viktigere enn noen andre vitaminer. Du har rett til å si nei.’ Han sa også: ‘Din beste venn er en bok.’ Og det var mange jenter som husket dette. To måneder senere, da folk spurte: ‘Hva vil du bli når du blir eldre?’, ville de bli ingeniører, piloter og så videre. Han ga dem håp.»
Mens Kipchoge fikk Madvhis jenter til å drømme om de fremtidige karrierene sine, hyller Elijah «Eljay» Mutua, en graffitikunster i Nairobi, løperen som en vedvarende innflytelse på kunsten sin.
«Kipchoge har inspirert meg til å tro at du kan være ustoppelig», sier Eljay. «Den beste lærdommen jeg fikk, var å være tro mot meg selv – uansett. Personligheten din gjenspeiles alltid i arbeidet ditt. Det er som en signatur. Så når du finner deg selv, finner du nøkkelen til alt annet.»
«Kipchoge har inspirert meg til å tro at du kan være ustoppelig.»
Den ekte arven
Fra Eldoret til Las Vegas – Eliud bruker ikke bare gaven sin til å slå rekorder, men til å inspirere andre og få dem til å jakte på drømmene sine. Uansett om det er en personlig rekord, et nytt mål eller en bedre fremtid, så har Kipchoge endret livene til disse menneskene ved å hjelpe dem med å overkomme hindringer og å oppnå sine egne mål.
Det globale fellesskapet med mennesker som tror på sin egen grenseløshet, er Kipchoges ekte arv, og det er noe som kommer til å vare lenger enn gullmedaljene, den overmenneskelige farten og de skinnende øyeblikkene på pallen. Mot slutten av intervjuet vårt kommer Usila Koech – kvinnen med en hel familie som lever etter mottoet «Hva ville Eliud ha gjort?» – inn på kjernen av den arven.
«Jeg tror at oppdraget hans – og jeg tror virkelig på dette av hele mitt hjerte – er å gjøre verden til et mye bedre sted enn han fant det.»
Gatekunstner: Elijah «Eljay» Mutua
Fotografer: Kyle Weeks og Chris Anderson