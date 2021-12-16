Badebomber og ansiktsmasker føles kanskje bra i øyeblikket, men de skraper bare i overflaten av egenpleie. Mennesker har behov for hode, kropp og sjel som de kanskje ikke er klar over, sier dr. Theresa Melito-Conners, og det er på tide at vi stiller opp for dem. Hun oppdaget egenpleie etter at hun nesten ble utbrent i en jobb, fortsatte med å ta doktorgraden sin i den, og opprettet så nettsiden «Dr. MC’s Self-Care Cabaret». I denne episoden gir hun programleder Jaclyn Byrer en titt bak kulissene på ti ting som er avgjørende for å øke egen velvære og lykke. Hun snakker også om å sette grenser mellom jobb og fritid, og hvordan vi forbereder neste generasjon på å lykkes med egenpleie. Bonus: Dr. MC leder oss gjennom en av hennes berømte guidede meditasjoner, så du kan føle selv hvordan selv de minste endringer kan utgjøre en stor forskjell.