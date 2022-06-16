Podkasten Trained: Lær å slappe av med dr. Dalton-Smith
Veiledning
Det finnes ingen enkel måte å føle seg helt uthvilt på. Hør hvordan du kan bekjempe tretthet med denne legens syv typer hvile.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
De fleste av oss setter likhetstegn mellom tretthet og behov for mer søvn. Men ifølge dr. Saundra Dalton-Smith innebærer det å være virkelig uthvilt mye mer. Gjennom forskning har indremedisineren og grunnleggeren av Restorasis identifisert syv typer hvile som går på tvers av alle sosioøkonomiske, kulturelle og rasemessige barrierer. I denne episoden møter hun podkastvert Jaclyn Byrer for å gi oss en grundig oversikt over disse og hvordan vi kan vite at vi får nok av dem. Enten du er en utslitt atlet, en sliten forelder eller en overarbeidet ansatt, forsikrer dr. Dalton-Smith oss om at restitusjonsopplegget hennes ikke kommer i tillegg til alle hverdagslige plikter – de er i stedet daglige vaner som kan hjelpe oss til å være på vårt beste.
«Hvile handler om restitusjon, om å gjenopprette de delene av oss som blir utmattet, de delene av oss som blir tappet når vi gjør de forskjellige aktivitetene livet består av.»
Saundra Dalton-Smith
lege, indremedisiner og grunnlegger av Restorasis
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.