Podkasten Trained: Lær å slappe av med dr. Dalton-Smith

De fleste av oss setter likhetstegn mellom tretthet og behov for mer søvn. Men ifølge dr. Saundra Dalton-Smith innebærer det å være virkelig uthvilt mye mer. Gjennom forskning har indremedisineren og grunnleggeren av Restorasis identifisert syv typer hvile som går på tvers av alle sosioøkonomiske, kulturelle og rasemessige barrierer. I denne episoden møter hun podkastvert Jaclyn Byrer for å gi oss en grundig oversikt over disse og hvordan vi kan vite at vi får nok av dem. Enten du er en utslitt atlet, en sliten forelder eller en overarbeidet ansatt, forsikrer dr. Dalton-Smith oss om at restitusjonsopplegget hennes ikke kommer i tillegg til alle hverdagslige plikter – de er i stedet daglige vaner som kan hjelpe oss til å være på vårt beste.