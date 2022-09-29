Podkasten Trained: Bryt usunne vaner med dr. Jud Brewer
Veiledning
Atferdsendring starter i hjernen. Finn ut hvordan du kvitter deg med usunne vaner med råd om tilstedeværelse fra denne avhengighetspsykiateren.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Enten det er problemer med å redusere skjermtid eller kampen mot å overspise sukker, så vet mange av oss hvor vanskelig det er å slutte med dårlige vaner. Og ifølge dr. Judson Brewer, lege og forfatter av bestselgeren The Craving Mind, handler det ikke så mye om viljestyrke, men om tilstedeværelse. I denne episoden møter lederen av forskning og innovasjon ved Brown Universitys Mindfulness Center verten Jaclyn Byrer for å forklare hva som skjer i hjernen når vi bryter og danner vaner. Han deler også verktøy for kartlegging av vaner, akronymer og teknikker for å endre fokus som kan hjelpe alle med å ta mer kontroll over atferden sin – for godt.
«Det handler ikke om hva vi bør gjøre. Det handler om å lytte til kroppens visdom. Og når vi lytter til kroppens visdom, blir vi misfornøyd med den usunne atferden.»
Judson Brewer
Doktor, avhengighetspsykiater og nevrolog
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.