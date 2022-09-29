Podkasten Trained: Bryt usunne vaner med dr. Jud Brewer

Enten det er problemer med å redusere skjermtid eller kampen mot å overspise sukker, så vet mange av oss hvor vanskelig det er å slutte med dårlige vaner. Og ifølge dr. Judson Brewer, lege og forfatter av bestselgeren The Craving Mind, handler det ikke så mye om viljestyrke, men om tilstedeværelse. I denne episoden møter lederen av forskning og innovasjon ved Brown Universitys Mindfulness Center verten Jaclyn Byrer for å forklare hva som skjer i hjernen når vi bryter og danner vaner. Han deler også verktøy for kartlegging av vaner, akronymer og teknikker for å endre fokus som kan hjelpe alle med å ta mer kontroll over atferden sin – for godt.