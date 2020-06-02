Perfekt utfall fremover – trinn for trinn

Som nybegynner er det viktig å begynne med å få på plass teknikken (igjen, mer om dette snart). Begynn med to eller tre sett med åtte til ti repetisjoner på hvert ben. Fokuser på repetisjoner av høy kvalitet – beveg deg rolig og behold kontrollen – kun med kroppsvekt. Hvis du er mer viderekommen, sjekk at teknikken faktisk sitter, så kan du legge til vekt, øke antall repetisjoner og sett, og legge til variasjoner for å øke intensiteten.



Uansett hva treningsøkten din består av, bør du bruke noen minutter på forhånd til mobilitetsøvelser for å åpne opp hoftene, og aktiveringsøvelser for å få setemusklene i gang. Dette vil forberede musklene dine og forbedre bevegeligheten din.