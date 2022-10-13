Podkasten Trained: Utnytt drivkraften din med Derrick Henry

Derrick Henry elsker å trene – og ikke bare fordi han er i ferd med å starte på sin syvende NFL-sesong. Det er på treningsstudio han finner inspirasjon, lidenskap og stolthet. I denne episoden snakker han og verten Jaclyn Byrer om treningsfavorittene sine. Running backen på Tennessee Titans deler også hvordan familien hans motiverer ham gjennom oppturer og nedturer, hvordan han klarte å lykkes til tross for de som sa at han ikke kom til å klare det, og hvordan vi alle – uansett om vi drømmer om å spille i NFL eller har bestemt oss for å prøve en ny treningstime – kan overkomme tvil og nå målene våre.