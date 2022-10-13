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Podkasten Trained: Utnytt drivkraften din med Derrick Henry

Veiledning

De kaller ham ikke «King Henry» for ingenting. Denne NFL-running backen deler hva som motiverer ham til å hele tiden forbedre seg.

Sist oppdatert: 4. oktober 2022
2 minutters lesing
Derrick Henry deler treningsmotivasjonen sin

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Derrick Henry elsker å trene – og ikke bare fordi han er i ferd med å starte på sin syvende NFL-sesong. Det er på treningsstudio han finner inspirasjon, lidenskap og stolthet. I denne episoden snakker han og verten Jaclyn Byrer om treningsfavorittene sine. Running backen på Tennessee Titans deler også hvordan familien hans motiverer ham gjennom oppturer og nedturer, hvordan han klarte å lykkes til tross for de som sa at han ikke kom til å klare det, og hvordan vi alle – uansett om vi drømmer om å spille i NFL eller har bestemt oss for å prøve en ny treningstime – kan overkomme tvil og nå målene våre.

«Hver gang du vil gjøre noe på reisen din eller i livet som du har lyst til, må du gå etter det og gjøre det med en nådeløs innsats hver eneste dag.»

Derrick Henry
Nike-atlet og running back for Tennessee Titans

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 13. oktober 2022

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