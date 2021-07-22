La oss få en ting på det rene: Coacher er ikke bare for idrettsutøvere. Dette kan være helt ny informasjon for noen av oss. Men Margaret Moore, også kalt «Coach Meg», har hjulpet mennesker fra alle samfunnslag til å oppdage sin styrke og identifisere muligheter for å maksimere potensialet – på jobben, i forhold og i livet – i over 20 år. Den tidligere bioteknologidirektøren grunnla Wellcoaches School of Coaching i 2000 for å hjelpe velværeterapeuter til å støtte sine pasienter på best mulig måte. Siden den gang har hun lagt til ledere, helsearbeidere og nå alle oss på listen sin over studenter. I denne episoden diskuterer coachenes coach sin ekspertise med programleder Ryan Flaherty, Nikes seniordirektør for ytelse, og beskriver hva effektiv coaching egentlig betyr, og hvordan det å lære av tvilen, eller «skyggen» sin, kan hjelpe oss med å avsløre mønstre vi trenger å endre, og hvorfor organisering av tankene våre kan sette oss i stand til bærekraftig suksess (pluss hvordan vi gjør det). Hun deler også sin historie om ikke å klare det man prøver på, og hvordan vi alle kan coache oss selv, barn, elever eller til og med venner.