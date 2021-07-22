Podkasten Trained: Coach Up med Margaret Moore
Veiledning
Det kreves mye arbeid (å konfrontere deg selv, få et nytt perspektiv) for å ha fremgang – eller få andre til å ha det. Ikke vær redd, Coach Meg har det du trenger.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
La oss få en ting på det rene: Coacher er ikke bare for idrettsutøvere. Dette kan være helt ny informasjon for noen av oss. Men Margaret Moore, også kalt «Coach Meg», har hjulpet mennesker fra alle samfunnslag til å oppdage sin styrke og identifisere muligheter for å maksimere potensialet – på jobben, i forhold og i livet – i over 20 år. Den tidligere bioteknologidirektøren grunnla Wellcoaches School of Coaching i 2000 for å hjelpe velværeterapeuter til å støtte sine pasienter på best mulig måte. Siden den gang har hun lagt til ledere, helsearbeidere og nå alle oss på listen sin over studenter. I denne episoden diskuterer coachenes coach sin ekspertise med programleder Ryan Flaherty, Nikes seniordirektør for ytelse, og beskriver hva effektiv coaching egentlig betyr, og hvordan det å lære av tvilen, eller «skyggen» sin, kan hjelpe oss med å avsløre mønstre vi trenger å endre, og hvorfor organisering av tankene våre kan sette oss i stand til bærekraftig suksess (pluss hvordan vi gjør det). Hun deler også sin historie om ikke å klare det man prøver på, og hvordan vi alle kan coache oss selv, barn, elever eller til og med venner.
«Hvis du jobber med å rense tankene dine hver dag, og rydde litt i hodet regelmessig, blir du til slutt fokusert.»
Margaret Moore
Grunnlegger av Wellcoaches School of Coaching
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.