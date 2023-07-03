Chloe Kelly vokste opp i Vest-London, hvor hun spilte fotball med den fem år eldre storebroren sin. De spilte på asfalterte gater og i byens «binger» – inngjerdede baner, hvor kampene kunne utvikle seg til fysiske sammenstøt. Chloe var vanligvis den ene jenta, men det hadde hun ikke noe imot. Uansett hvor hun gikk, hadde hun ballen sin med seg, og var klar til kamp.

Da Chloe ble eldre, flyttet hun nord for å spille profesjonelt for Manchester City. Hun var smart og full av engasjement, og det virket som om skjebnen hadde bestemt at hun skulle gjøre det bra. Men i 2021 ble hun alvorlig skadet. Tilhengerne hennes var redde for at hun måtte slutte med fotball. Chloe jobbet imidlertid hardt med rehabiliteringen, og omtrent ett år senere var hun tilbake i landslagsdrakten til England.

I finalen i EM for kvinner i 2022 var stillingen 1–1 mot Tyskland. På overtid fyrte Chloe av et skudd, men det ble blokkert. Da hun fikk ballen i retur, sparket hun så hardt hun kunne. Chloe oppbevarer EM-medaljen på et sted hvor hun kan se den hver dag – i undertøyskuffen! Ballen suste gjennom luften, forbi keeperen og inn i målmaskene – MÅL! Laget til Chloe stormet ut på banen. Hun hadde nettopp hjulpet England til å få sin første store medalje i kvinnefotball.

«Jeg har ikke de samme nervene som før i tiden, for jeg tenker: «Hva er det verste som kan skje?» Jeg har allerede opplevd det verste. Nå må jeg nyte hvert øyeblikk og spille helt fryktløst.»

– Chloe Kelly