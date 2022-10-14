Taekwondo krever dypt mentalt fokus. «Jeg stålsatte meg», sier Chaima, «og dette gjør at jeg den dag i dag kan finne min plass i enhver idrett.» Det lærer også respekt blant motstanderne. Selv om de sparker og slår, er de opplært til å aldri, aldri skade hverandre. Chaima lærte snart at selv om en taekwondo-kamp kan se ut som en kamp, er den mer som en dans. For å lykkes må en idrettsutøver ha disiplin, styrke og eleganse.



Og Chaima bruker disse tingene utenfor matten også, som trener for Sports dans la Ville, en ideell organisasjon som hjelper unge kvinner å få tilgang til sport og jobbmuligheter. Hun ser på idretten som en bro, og hun er brobygger.



«Trenere kan virkelig påvirke livet til et barn», sier hun. «Det er derfor jeg er fullstendig dedikert til elevene mine. Jeg trener med dem, jeg kjemper for dem, jeg blir inspirert av dem.»