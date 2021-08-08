Plutselig høres en lyd. Fra en varebil i nærheten kommer det en gjeng barn på vei mot banen. De er medlemmer av det lokale Tam Tam-basketakademiet, og de har gjort denne banen til sin hjemmebane – uansett vær. I årene etter at de velstående beboerne i Castel Volturno flyttet ut, har området opplevd en økning av migranter på flukt. Mange kommer fra Nigeria, og de søker tilflukt der de finner det – noen ganger til og med i falleferdige bygninger spredt rundt omkring i byen. Akademiet, som er en ideell organisasjon, ble opprettet av og trenes fortsatt av den lokale beboeren Massimo Antonelli. Målet hans er å tilby migrantbarn en positiv struktur og plattform for vekst og utvikling. Banen er også rett og slett et fint sted å spille basket på. «Jeg liker å spille her hvor jeg kan høre lyden av bølgene», sier 12 år gamle Cinzia Orobor. «Det er en friskere luft her ute ved havet.»