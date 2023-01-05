Podkasten Trained: Bygg gode vaner med James Clear

Med tre solide år på New York Times bestselgerliste, har James Clears Mikrovaner gjort det til en vane å lykkes. I denne episoden blir forfatteren og grunnleggeren, som har inspirert millioner av lesere til å endre helseatferden sin til det bedre, med verten Jaclyn Byrer og sier det enkelt: Hvem vi er gjenspeiler vanene våre. Med hans nyttige metaforer og forfriskende enkle og bærekraftige tankesetteknikker inspirert av psykologi-storheter, kan vi alle bygge opp vaner som får oss til å skinne.