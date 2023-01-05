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Podkasten Trained: Bygg gode vaner med James Clear

Veiledning

Vanene dine blir identiteten din. Bygg de du vil ha og slutt med de du ikke vil ha med råd fra bestselgerforfatteren James Clear.

Sist oppdatert: 4. januar 2023
2 minutters lesing
Slik bygger og bryter du ned vaner med James Clear

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Med tre solide år på New York Times bestselgerliste, har James Clears Mikrovaner gjort det til en vane å lykkes. I denne episoden blir forfatteren og grunnleggeren, som har inspirert millioner av lesere til å endre helseatferden sin til det bedre, med verten Jaclyn Byrer og sier det enkelt: Hvem vi er gjenspeiler vanene våre. Med hans nyttige metaforer og forfriskende enkle og bærekraftige tankesetteknikker inspirert av psykologi-storheter, kan vi alle bygge opp vaner som får oss til å skinne.

«Jeg tror den virkelige grunnen til at vaner betyr noe er at vanene dine er måten du legemliggjør en bestemt identitet. Så hver handling du tar er som en stemme for den person du ønsker å bli.»

James Clear
Entreprenør og bestselgende forfatter av Mikrovaner

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 5. januar 2023

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