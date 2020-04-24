Få styrke gjennom eksentriske bevegelser

Og det gjelder ikke bare for knebøy – du kan gjøre de fleste bevegelser til eksentriske. Et annet eksempel er push-ups: Fokuser på å utføre senkningsfasen sakte, og skyv deretter opp igjen i normalt tempo. Når du forlenger den eksentriske fasen i en push-up, vil du kunne føle at kjerne- og stabilisatormusklene dine engasjerer seg mye mer, noe som ofte hjelper med å utjevne eventuell overkompensering eller muskelsvakhet. Push-ups er en av de øvelsene jeg liker best å la klientene mine utføre eksentrisk, fordi jeg ser at det faktisk hjelper dem med å bygge seg opp til å utføre fler av den samme bevegelsen – og med mer styrke. Vanligvis tar man ti armhevninger så raskt som mulig, men hvis du bruker eksentriske bevegelser, vil ti av de samme armhevningene få deg til å føle bevegelsen mye mer, samtidig som du får se at styrken din øker raskere.



Følg mine eksentriske treningsøkter, eller tren eksentrisk på egenhånd. Når du kommer til armhevinger eller knebøy i en treningsøkt – prøv å gjøre dem eksentrisk, og la hver bevegelse vare i tre eller fire sekunder. Du vil se hvordan det å fokusere på den eksentriske bevegelsen trener de samme musklene på en helt annen måte.