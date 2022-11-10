Podkasten Trained: Få tilgang til velvære med Monica Garrison

I 2013 oppdaget Monica Garrison sykling på nytt som en måte å håndtere stress, holde seg sprek og tilbringe tid med barna sine på. Det hun fikk, var så store mentale og fysiske fordeler at hun grunnlag Black Girls Do Bike samme år. Det er en organisasjon som hjelper alle kvinner til å prøve og oppleve gleden med sykling, og den er spesielt opptatt av å åpne dører for svarte kvinner og adressere uforholdsmessige helseforskjeller. Nå har BGDB over 100 avdelinger, og organisasjonen bidrar til at kvinner fra hele verden får oppleve en sterk følelse av samhold gjennom deres lidenskap for sykling og for å gi tilbake. I denne episoden snakker verten Jaclyn Byrer med Monica og andre inspirerende BGDB-medlemmer om opplevelsen deres med gruppen og målet deres med å demokratisere velvære.