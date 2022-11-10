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Podkasten Trained: Få tilgang til velvære med Monica Garrison

Veiledning

Alle fortjener å oppleve gleden med sykling. Hør fra fellesskapet som bryter ned barrierer for svarte kvinner.

Sist oppdatert: 9. november 2022
2 minutters lesing
Black Girls Do Bike-grunnlegger Monica Garrison om fordelene med sykling

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

I 2013 oppdaget Monica Garrison sykling på nytt som en måte å håndtere stress, holde seg sprek og tilbringe tid med barna sine på. Det hun fikk, var så store mentale og fysiske fordeler at hun grunnlag Black Girls Do Bike samme år. Det er en organisasjon som hjelper alle kvinner til å prøve og oppleve gleden med sykling, og den er spesielt opptatt av å åpne dører for svarte kvinner og adressere uforholdsmessige helseforskjeller. Nå har BGDB over 100 avdelinger, og organisasjonen bidrar til at kvinner fra hele verden får oppleve en sterk følelse av samhold gjennom deres lidenskap for sykling og for å gi tilbake. I denne episoden snakker verten Jaclyn Byrer med Monica og andre inspirerende BGDB-medlemmer om opplevelsen deres med gruppen og målet deres med å demokratisere velvære.

«Jeg mener sykling kan relateres til mye i livet, men det kan definitivt relateres til å ta vare på deg selv, ta initiativ og prøve å ta tilbake makten på så mange måter.»

Monica Garrison
Grunnlegger og leder for Black Girls Do Bike

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 10. november 2022

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