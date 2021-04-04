Gjennom hele videregående gikk jeg med uniform. Jeg måtte egentlig bare finne ut hva jeg skulle ha på meg én dag i uken når jeg skulle på fest på en lørdag. En del av meg så virkelig frem til å bli voksen og det å velge mitt eget antrekk.



Det å komme ut av videregående var en stor læringskurve for meg. Jeg stilte spørsmålstegn ved hvem jeg var og hvordan jeg ønsket å bli sett. Dette manifesterte seg i starten av 20-årene, da jeg var veldig nøye med å ikke gå med jeans og T-skjorte med sneakers, fordi jeg tenkte at alle trodde jeg var lat. Det måtte til et virkelig oppvåkningsøyeblikk før jeg følte meg bra med å kle meg komfortabelt. Jeg merker at innen vestlige kulturer assosieres det å være noen som kler seg opp og kler seg bra med veldig spesifikke konnotasjoner, så jeg merket at det var en barriere som måtte brytes. Jeg tror ikke det gjør meg komfortabel, men jeg synes det er veldig interessant å se på disse parallellene.