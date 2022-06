Hvilke Nike Basketball-sko er de beste?

Basketsko varer ikke evig. Du må skifte dem ut regelmessig. AAPSM anbefaler at du skifter sko hver måned for å redusere skadefrekvensen hvis du spiller regelmessig gjennom basketsesongen.



De fleste yttersålene på basketsko er laget for bruk på innendørsbaner. Hvilke basketsko er best for bruk på utendørsbaner? De fleste skoene er allsidige nok til bestå utendørstesten, men utendørsbaner sliter mer på gummien i yttersålen, så her bør du velge en slitesterk sko med sterkt grep. Og sko som brukes utendørs, må kanskje skiftes ut oftere.



Til slutt: Når du leter etter de ideelle skoene for deg, må du ta deg tid til å få foten målt for å få riktig passform. Sko som er for store, gjør at foten sklir rundt, og dette reduserer stabiliteten og farten. Sko som er for små, fører til blemmer, hard hud og redusert komfort. Den eneste måten å vite om skoene dine passer ordentlig på foten og funker for spillet ditt, er å prøve dem.



Nike gir deg 60 dager til å prøve dem. Så test dem ut, og behold dem hvis du elsker dem. Er det ikke de riktige skoene, kan du returnere dem til oss innen 60 dager, uansett hvor mange ganger du har brukt dem. Og husk at frakt er kostnadsfritt for Nike-medlemmer.