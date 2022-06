Hvilke mammaklær til trening trenger jeg?

Den voksende magen er ikke den eneste fysiske forandringen som skjer under svangerskapet. Du får også hovne hender og føtter og større bryster (bare for å nevne noe). Men det betyr ikke at det eneste valget du har, er å gå med ubehagelig treningstøy med dårlig passform. Kroppen din gjør allerede så mye under graviditeten, så hvorfor skal treningsklærne gjøre det enda vanskeligere for deg?

Å velge behagelige treningsklær for gravide kan utgjøre en stor forskjell på hvordan du føler deg når du trener. De fleste treningsklær har mer elastiske og fukttransporterende materialer, i tillegg til et funksjonelt design for dem som ammer.

Når det er sagt, så trenger du ikke å shoppe i mammaklæravdelingen for å finne nytt treningstøy. Til tross for at mammaklær hevdes å komme i riktig størrelser til gravide, er det vanskelig å forutse hvor stor magen din vil bli under svangerskapet eller hva som faktisk kommer til å føles behagelig. Det beste er å prøve klærne før kjøp.

«Eller vurder å kjøpe i flere forskjellige størrelser på nett, og hvis den mest behagelige løsningen er en størrelse du aldri trodde du kom til å bruke, er det viktig å minne seg selv på at det vokser et barn i magen din og at du fortjener å være komfortabel», sier Cassie Shortsleeve, perinatal helsecoach, underviser og grunnlegger av Dear Sunday, et nettsted for gravide og nybakte mødre.

Du vil også få en bedre passform ved å kjøpe treningstøy du vanligvis bruker, i større størrelser. «Noen ganger er mammaklær nødvendige, andre ganger er det nok å kjøpe treningstøy i større størrelser», sier Shortsleeve.

Her er en guide som hjelper deg til å fylle garderoben med treningsklær og -utstyr til gravide, slik at du kan svette komfortabelt (og med stil) når du trener under svangerskapet.