Du har snakket om hvordan sport kan gi unge mennesker troen på seg selv. Hva er det med sport som gjør dette, og hva kan det lære oss?

BEBE: Jeg tror det mest fantastiske med sport er at den kan skape et unikt lag og en fantastisk gruppe mennesker rundt deg. De starter som laget ditt, men de kommer til å bli en del av familien din etter hvert. Om du er ung, gammel, eller uansett alder – sport er det beste som finnes, fordi det kan skape en ekte familie rundt deg. Jeg pleide å være mer oppmerksom på den yngre generasjonen, fordi om man starter med dem, så kan du ha et kulturskifte. Men en ting er sikkert: Sport er for alle.