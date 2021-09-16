Ny tilhørighet: Bebe Vio
Atleter*
Det er en sommer med sport. Men Bebe Vio ser ikke to arrangementer. Hun har en visjon for ett. Der atleter med og uten funksjonsnedsettelser deler den største scenen sammen.
Da Bebe Vio var 11 år, ble livet hennes forandret etter at hun fikk hjernehinnebetennelse. Men gjennom sport fant hun en plattform for å uttrykke seg og en stemme som får verden til å forandre synet på atleter overalt. Vi har snakket med Bebe om hennes visjon for fremtiden, hvordan hun inspirerer en generasjon rundt seg, og hvordan sport ikke tilhører noen få utvalgte – det tilhører alle som spiller.
Kan du fortelle oss hva du følte første gang du spilte en sport?
BEBE: Første gang jeg satte foten min i en fektehall var en fantastisk opplevelse. Lyden fra sverdene, synet av duellen mellom to personer og lukten av gymsalen og svette. Og selvfølgelig det å høre alle ropene til menneskene. Det ga meg gåsehud.
«Første gang jeg satte foten min i en fektehall var en fantastisk opplevelse … jeg fikk gåsehud.»
– Bebe Vio
Du har snakket om hvordan sport kan gi unge mennesker troen på seg selv. Hva er det med sport som gjør dette, og hva kan det lære oss?
BEBE: Jeg tror det mest fantastiske med sport er at den kan skape et unikt lag og en fantastisk gruppe mennesker rundt deg. De starter som laget ditt, men de kommer til å bli en del av familien din etter hvert. Om du er ung, gammel, eller uansett alder – sport er det beste som finnes, fordi det kan skape en ekte familie rundt deg. Jeg pleide å være mer oppmerksom på den yngre generasjonen, fordi om man starter med dem, så kan du ha et kulturskifte. Men en ting er sikkert: Sport er for alle.
«Om du er ung, gammel, eller uansett alder – sport er det beste som finnes, fordi det kan skape en ekte familie rundt deg.»
– Bebe Vio
Fokuset har hovedsakelig vært på atleter uten funksjonsnedsettelser. Du har endret dette fullstendig og inspirert en ny generasjon atleter til å ha tro på seg selv. Hvordan kan vi fortsette å ha det tankesettet?
BEBE: Da jeg var ung, begynte jeg med regulær stående fekting. Og så da jeg var 13 år, begynte jeg med paralympisk sport. Der fant jeg en helt ny verden, men stemningen var den samme. Det føltes likt, og gruppen var muligens enda bedre. Så det betyr ingenting om du har nedsatt funksjonsevne. Det viktigste er at du kan skape en fantastisk måte du kan utfolde deg på gjennom sport, og det kan hjelpe deg så mye.
«Jeg fant en helt ny verden, men stemningen var den samme. Det føltes likt, og gruppen var muligens enda bedre.»
– Bebe Vio
Hva er det med sport som forener oss?
BEBE: Den inkluderer alle typer mennesker. Og ettersom sport består av mennesker, består den av atleter. Jeg tror det beste, spesielt innen paraidrett, er at alle atleter har helt forskjellige historier før de kom til løpebanen eller fotballbanen.
Jeg elsker å være paraatlet, fordi jeg elsker verdenen jeg lever – og jeg elsker å kjenne til historiene bak alle disse atletene.
«Jeg elsker å være paraatlet, fordi jeg elsker verdenen jeg lever – og jeg elsker å kjenne til historiene bak alle disse atletene.»
– Bebe Vio
Regissør: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Fotograf: Dali Geralle @dali.ggallery Fotograf: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro