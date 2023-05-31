Behind the Design: Be True 2023

Møt Zoe Schlacter (de/dem) – kunstner og designeren bak Be True-kolleksjonen for 2023. Zoe er kjent for sine særegne, geometriske mønstre og sin modige og fargerike grafikk. Det friske perspektivet er en feiring av LGBTQIA+-fellesskap og historien deres.

Nike-designerne Raveena Bhalara (hun/henne) og Mansoor Amjed (han/ham) gir deg en detaljert titt på skoene, mens kunstner Zoe Schlacter viser deg designprosessen sin og inspirasjonen for kolleksjonen.

Ikke gå glipp av lanseringen. Bli varslet når Be True-kolleksjonen er tilgjengelig.