Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

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Avslappede muskler kan bidra til at du sover bedre om natten. Jeg skal veilede deg gjennom denne enkle tøyerutinen som hjelper deg med å finne roen før sengetid.

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Hold hver øvelse i minst 30 sekunder. Hvis tøyingen er på én side, holder du hver side i 30 sekunder.

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Vi skal gjennom:

01.

Knelende tøying av hofteleddsbøyer Denne tøyer hofteleddsbøyerne dine, inkludert psoasmuskelen, en kjernemuskel som forbinder nedre rygg med øvre ben.