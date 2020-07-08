Finn roen før leggetid med tøyeøvelser

Veiledning
Sist oppdatert: 8. juli 2020

av Kirsty Godso

Løs opp spente muskler og få bedre nattesøvn.

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Avslappede muskler kan bidra til at du sover bedre om natten. Jeg skal veilede deg gjennom denne enkle tøyerutinen som hjelper deg med å finne roen før sengetid.
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Hold hver øvelse i minst 30 sekunder. Hvis tøyingen er på én side, holder du hver side i 30 sekunder.
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Vi skal gjennom:
01.
Knelende tøying av hofteleddsbøyer Denne tøyer hofteleddsbøyerne dine, inkludert psoasmuskelen, en kjernemuskel som forbinder nedre rygg med øvre ben.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

02. 90/90-strekk
En flott øvelse for å løse opp stramme hofteledd og et godt alternativ til duestillingen.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

03. Firetall med støtte
Bruk sofaen, sengen eller en stol til å senke deg ned for å strekke musklene i hofteleddet, spesielt piriformis.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

04.
Strekk for bred ryggmuskel Du vil kjenne at det løsner i skulderbladene og ned gjennom de brede ryggmusklene, de største musklene i ryggen.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

05. Støttet strekk av bakside lår
Bruk av støtte kan hjelpe deg med å tøye bakside lår hvis disse musklene er stramme.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

06. Froskestrekk
Dette er en flott tøyeøvelse for lysken og hoftene.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

07. Liggende bryststrekk
Hvis du gjør armhevninger, driver med roing, om du bærer tunge poser eller jobber ved en datamaskin, vil denne strekken hjelpe deg med å løsne opp i musklene i brystet, fremre skulder og i armene.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

08. Barnets stilling
Avslutt med denne avslappende stillingen mens du finner rytmen i din egen pust.

Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

Nå er du klar for en god natts søvn!

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Opprinnelig publisert: 1. januar 1970