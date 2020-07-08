Åtte avslappende tøyeøvelser før leggetid

Finn roen før leggetid med tøyeøvelser
Veiledning
av Kirsty Godso
Løs opp spente muskler og få bedre nattesøvn.
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Avslappede muskler kan bidra til at du sover bedre om natten. Jeg skal veilede deg gjennom denne enkle tøyerutinen som hjelper deg med å finne roen før sengetid.
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Hold hver øvelse i minst 30 sekunder. Hvis tøyingen er på én side, holder du hver side i 30 sekunder.
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Vi skal gjennom:
01.
Knelende tøying av hofteleddsbøyer Denne tøyer hofteleddsbøyerne dine, inkludert psoasmuskelen, en kjernemuskel som forbinder nedre rygg med øvre ben.
02. 90/90-strekk
En flott øvelse for å løse opp stramme hofteledd og et godt alternativ til duestillingen.
03. Firetall med støtte
Bruk sofaen, sengen eller en stol til å senke deg ned for å strekke musklene i hofteleddet, spesielt piriformis.
04.
Strekk for bred ryggmuskel Du vil kjenne at det løsner i skulderbladene og ned gjennom de brede ryggmusklene, de største musklene i ryggen.
05. Støttet strekk av bakside lår
Bruk av støtte kan hjelpe deg med å tøye bakside lår hvis disse musklene er stramme.
06. Froskestrekk
Dette er en flott tøyeøvelse for lysken og hoftene.
07. Liggende bryststrekk
Hvis du gjør armhevninger, driver med roing, om du bærer tunge poser eller jobber ved en datamaskin, vil denne strekken hjelpe deg med å løsne opp i musklene i brystet, fremre skulder og i armene.
08. Barnets stilling
Avslutt med denne avslappende stillingen mens du finner rytmen i din egen pust.
Nå er du klar for en god natts søvn!