Podkasten Trained: Terapi gjennom sport med Arshay Cooper
Veiledning
Hvert åretak førte dette rolaget, med bare svarte atleter, mot en bedre fremtid. Hør den inspirerende historien.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Arshay Coopers vokste opp vest i Chicago, hvor gjengvold er en del av hverdagen. Men da han meldte seg på landets første rolag med bare svarte atleter på videregående, endret han kurs og ledet laget sitt i en en sport som historisk sett har manglet mangfold. Han er nå en vellykket kokk, forfatter og aktivist, og han tar med roing til andre underpriviligerte miljøer, slik at barn kan ha muligheter til en bedre fremtid. I denne episoden av Trained snakker Arshay med verten Jaclyn Byrer om hvordan roing ga laget hans verktøyene for å takle traumer fra barndommen. Gjennom detaljerte historier om sine opplevelser som atlet og mentor viser han oss at det ikke finnes noe som heter mangel på talent, bare mangel på muligheter. Han forklarer også hvordan vi alle kan forlate lokalsamfunn i bedre stand enn da vi kom.
«Jeg tror vi kjempet for noe større, noe som var større enn noen medalje. Og det var det som hadde en påvirkning på skolen vår og i livene og familiene våre.»
Arshay Cooper
Roer og forfatter av A Most Beautiful Thing
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.