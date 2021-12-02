Arshay Coopers vokste opp vest i Chicago, hvor gjengvold er en del av hverdagen. Men da han meldte seg på landets første rolag med bare svarte atleter på videregående, endret han kurs og ledet laget sitt i en en sport som historisk sett har manglet mangfold. Han er nå en vellykket kokk, forfatter og aktivist, og han tar med roing til andre underpriviligerte miljøer, slik at barn kan ha muligheter til en bedre fremtid. I denne episoden av Trained snakker Arshay med verten Jaclyn Byrer om hvordan roing ga laget hans verktøyene for å takle traumer fra barndommen. Gjennom detaljerte historier om sine opplevelser som atlet og mentor viser han oss at det ikke finnes noe som heter mangel på talent, bare mangel på muligheter. Han forklarer også hvordan vi alle kan forlate lokalsamfunn i bedre stand enn da vi kom.