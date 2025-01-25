Dette kan du ha på deg på flyplassen: De mest komfortable basisplaggene til reiseantrekk, av Nike

Det å planlegge antrekket du skal bruke på flyplassen, er en viktig del av reiseforberedelsene, og det er smart å prioritere komfort og funksjonalitet. De beste ideene til reiseantrekk handler om pustende materialer, elegante plagg og allsidige design. Nikes nyeste innovasjoner legemliggjør dette konseptet med plagg designet for atleter i alt fra kjølige flykabiner til varme reisemål.

Allsidige plagg fra Nike 24.7-kolleksjonen, som PerfectStretch-buksen med vide ben eller matchende sett fra ImpossiblySoft-serien, gjør pakkingen enklere og reisegarderoben din bedre. Disse nøye designede basisplaggene kan tilpasses reiseplanen, slik at du kommer deg raskt og enkelt gjennom sikkerhetskontrollen og kan gå av flyet, klar for å nyte reisemålet.