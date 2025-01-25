Dette kan du ha på deg på flyplassen: De mest komfortable basisplaggene til reiseantrekk, av Nike

Antrekk på flyplassen: de mest komfortable plaggene og skoene til reise, av Nike
Stylingtips
Med alt fra lune joggebukser og allsidige overdeler til ikoniske sneakers er Nikes mest populære modeller klare til å oppgradere reisegarderoben din.
Det å planlegge antrekket du skal bruke på flyplassen, er en viktig del av reiseforberedelsene, og det er smart å prioritere komfort og funksjonalitet. De beste ideene til reiseantrekk handler om pustende materialer, elegante plagg og allsidige design. Nikes nyeste innovasjoner legemliggjør dette konseptet med plagg designet for atleter i alt fra kjølige flykabiner til varme reisemål.
Allsidige plagg fra Nike 24.7-kolleksjonen, som PerfectStretch-buksen med vide ben eller matchende sett fra ImpossiblySoft-serien, gjør pakkingen enklere og reisegarderoben din bedre. Disse nøye designede basisplaggene kan tilpasses reiseplanen, slik at du kommer deg raskt og enkelt gjennom sikkerhetskontrollen og kan gå av flyet, klar for å nyte reisemålet.
De mest komfortable reiseantrekkene trenger disse sju nødvendige basisplaggene
Gå med komfortable bukser
Lange flyturer kan være fysisk ubehagelige. Det er derfor myke, komfortable bukser med en elegant silhuett, som joggebukser eller sweatpants som ImpossiblySoft-joggebuksen eller PerfectStretch chinobuksen fra 24.7-kolleksjonen, er helt nødvendig. De er perfekte for korte og lange reiser. Style disse med en tettsittende singlet eller T-skjorte og bruk en ekstra stor jakke over for å gi looken balanse.
Ekstra lag med hettejakker og gensere
Hettejakker og gensere er det beste reisefølget i kalde flykabiner eller på tidlige morgenflygninger (og de kan også fungere som puter hvis du tar av deg plagget når det blir for varmt). Hvis du vil ha noe enestående mykt, kan du velge ImpossiblySoft-genseren med rund hals. Kombiner disse lune lagene med joggebukse eller leggings, og bruk en bomberjakke for en ekstra dimensjon. Det er jo sånn at når du har på deg et tykkere plagg på flyet, reduseres vekten på den innsjekkede bagasjen – profesjonelt pakketips.
Leggings for lange dager
Leggings i full lengde er et populært og enkelt valg når du skal planlegge reiseantrekk og finne den beste flyplasslooken. De er enkle, elegante og perfekte for alle reisedager der komfort står i fokus, og mange av dem kommer også med praktiske detaljer, som lommer med plass til telefon og identifikasjon. Kombiner leggingsen med en lang, ledig overdel og en ekstra stor genser eller ImpossiblySoft med halv glidelås for å balansere den tettsittende silhuetten til leggingsen.
Støtte med stil
BH-er med lett støtte er et typisk valg når kvinner skal prioritere komfort og støtte. Kombiner den med en delvis gjennomsiktig overdel og få et diskré stilpreg, eller bruk en PerfectStretch-trøye for å tilføre et skreddersydd og reisevennlig element.
Enkle overdeler
Enkle T-skjorter handler først og fremst om komfort – viktig når man er på reise – men det skader ikke å skjenke stilen en tanke også. Tenk utenfor hverdagsgarderoben bestående av overdeler med v-hals og rund hals, og vurder å bruke en modell med rugbysilhuett eller et alternativ fra Nike 24.7-kolleksjonen, som PerfectStretch-skjorten med knepping til herre eller PerfectStretch vevd trøye til dame. Kombiner favoritten med en avslappet joggebukse eller cargobukse og en klassisk baseballcaps eller lue og få en look som blander sport og stil.
Nye, komfortable sko
Et par gode sneakers er den ultimate plattformen for ethvert flott flyplassantrekk. Prøv Nike Air Force 1, som ikke bare er komfortabel og ikonisk, men som også gir reiseklærne din et sporty preg. Eller dra nytte av Nikes tekniske innovasjoner innen gange og løping med Nike Vomero eller Motiva. Kombiner disse med bukser eller leggings som når til ankelen.
Tilbehør som gir reiselooken et løft
Tilbehør kan ofte bli oversett, men har mye å si for et flott flyplassantrekk. En elegant ryggsekk eller et bærenett med forskjellige rom gjør at du alltid har viktige ting innen rekkevidde. Kombiner disse med ekstra store solbriller, høye sokker og et lunt skjerf for ekstra stil og komfort. Nikes skuldervesker og hodeplagg er praktiske og stilige alternativer som gjør looken komplett.