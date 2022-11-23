Podkasten Trained: Fremhev kvinner i sport med Anna Kessel

Anna Kessel har skrevet om kvinner i sportens verden i nesten to tiår. Arbeidet hennes, spesielt når det kommer til kvinnefotball, har vært så betydningsfullt at hun mottok Most Excellent Order of the British Empire som del av hyllesten da dronning Elizabeth II feiret sin 90 årsdag. Mange mener at boken hennes Eat Sweat Play er obligatorisk lesning og et viktig bidrag innen feminisme og trening. I denne episoden slår Kessel seg sammen med vert Jaclyn Byrer for å snakke om historien til kvinnefriidretten, hvordan samfunnets synspunkter gjør det vanskelig å komme inn i sport, og hvordan vi alle kan spille en rolle i utviklingen av kvinners plass i sportens verden.