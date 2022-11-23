Podkasten Trained: Fremhev kvinner i sport med Anna Kessel
Veiledning
Kvinner hører hjemme i sportens verden. Sportsskribent og journalist Anna Kessel skriver så hardtslående om dette at alle får det med seg.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Anna Kessel har skrevet om kvinner i sportens verden i nesten to tiår. Arbeidet hennes, spesielt når det kommer til kvinnefotball, har vært så betydningsfullt at hun mottok Most Excellent Order of the British Empire som del av hyllesten da dronning Elizabeth II feiret sin 90 årsdag. Mange mener at boken hennes Eat Sweat Play er obligatorisk lesning og et viktig bidrag innen feminisme og trening. I denne episoden slår Kessel seg sammen med vert Jaclyn Byrer for å snakke om historien til kvinnefriidretten, hvordan samfunnets synspunkter gjør det vanskelig å komme inn i sport, og hvordan vi alle kan spille en rolle i utviklingen av kvinners plass i sportens verden.
«Jeg vil at vi skal slutte å holde kvinner og jenter nede. At vi bare lar dem fortsette på banen med frihet, selvtillit, utforskning og lek. Jeg tror at det vil bli bedre for oss alle, både kvinner og menn.»
Anna Kessel
Sportsskribent, journalist og forfatter av Eat Sweat Play
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.