I episode to av dokuserien HOME blir vi kjent med Alphonso Davies. Finn ut hvordan sport spilte en viktig rolle i at han fant seg til rette. Fra det første laget hans i Edmonton i Canada til verdenseliten, har Alphonso omdefinert merkelapper og stigma gitt til flyktninger og inspirert den neste generasjonen til å jakte etter en ekstraordinær fremtid. «Du kan ikke sette en merkelapp på en fremtid som ikke har blitt skrevet ennå.» – Alphonso Davies