Sist oppdatert: 5. september 2023
1 minutters lesing
Home: Finding Our Place Through Sport
«Flyktning. Migrant. Utlending.» Alt er bare merkelapper som aldri vil definere oss. I vår nye dokuserie «HOME» møter vi en rekke atleter* og fellesskap som bruker sport for å finne sin plass i verden.
I episode to av dokuserien HOME blir vi kjent med Alphonso Davies. Finn ut hvordan sport spilte en viktig rolle i at han fant seg til rette. Fra det første laget hans i Edmonton i Canada til verdenseliten, har Alphonso omdefinert merkelapper og stigma gitt til flyktninger og inspirert den neste generasjonen til å jakte etter en ekstraordinær fremtid. «Du kan ikke sette en merkelapp på en fremtid som ikke har blitt skrevet ennå.» – Alphonso Davies