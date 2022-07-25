Fotballhistorier: Alexia Putellas

Kjære atleter,

Jeg ser en verden der alle i idretten respekterer hverandre, uten å dømme. En verden uten fornærmelser. Og for at den verden skal bli en realitet, må det komme fra dere.



Det krever at dere følger lidenskapen deres. Da jeg var barn, drømte ikke jenter om å bli profesjonell fotballspiller, men jeg gjorde det likevel fordi fotball var det jeg elsket å gjøre.



Verden trenger at dere gjør det dere elsker mest, og at dere gjør det i tråd med verdiene deres. Fordi i idrett kan du vinne eller tape, men verdiene og det dere lærer, blir alltid med dere.



Og fremfor alt må dere sørge for at dere liker ferden.



Un abrazo,

– Alexia Putellas