Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 6
Opprinnelig lansering (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/INFRARED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (4391)
Air Jordan 6
Opprinnelig lansering (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/INFRARED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (4391)
Validert av seier
Med Air Jordan 6 på føttene bar Michael Jordan Chicago Bulls til franchisens første finale noensinne – og etter hvert til den første mesterskapstittelen. Og selv om Jordan og signaturskoen hans allerede var den mest populære sneakersen, bidro denne triumfen til å øke blesten omkring AJ 6. Det tok ikke lang tid før silhuetten ble sett på noen av populærkulturens største ikoner, noe som styrket dens posisjon som tidens mest populære sneakers på og utenfor banen.
Fra hvelvet
En egen klasse
Air Jordan 6 ble inspirert av den tyske sportsbilen til MJ og manet frem essensen i hurtighet og klasse. Den hadde mange elegante detaljer som innerfôr i neopren, gjennomsiktig gummisåle og synlig Air – Tinker Hatfields arkitektoniske instinkter kan ses over hele skoen. Air Jordan kom opprinnelig på markedet i 1991 i fem fargekombinasjoner. Den kom også i retroutgaver i 2000, 2002 og enda en gang i 2006.