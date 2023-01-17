Med Air Jordan 6 på føttene bar Michael Jordan Chicago Bulls til franchisens første finale noensinne – og etter hvert til den første mesterskapstittelen. Og selv om Jordan og signaturskoen hans allerede var den mest populære sneakersen, bidro denne triumfen til å øke blesten omkring AJ 6. Det tok ikke lang tid før silhuetten ble sett på noen av populærkulturens største ikoner, noe som styrket dens posisjon som tidens mest populære sneakers på og utenfor banen.