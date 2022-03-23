Adwoa Aboah: Bygge broer
Athletes*
Adwoa Aboah er aldri ferdig, ei heller slutter hun å drive både seg selv og fellesskapet sitt fremover.
Å gå ned runwayen, havne på fremsiden av blader, fly frem og tilbake gjennom ulike tidssoner for å bli tatt bilde av – høres glamorøst ut, ikke sant? Likevel kan det å stadig være på farten føles ensomt. Modell og aktivist Adwoa Aboah jobber med å bygge Gurls Talk-nettverket sitt slik at hun aldri mister bakkekontakten, er stadig inspirert og fokuserer på de tingene som virkelig betyr noe.
I 2022 ledet ikke bare Adwoa Gurls Talk-organisasjonen til nye høyder ved å gjøre den global, men med sommerfugler i magen nådde hun et stort personlig mål på bucketlisten – skuespilleryrket. «Jeg har slitt med dårlig selvtillit», forteller hun, «men det skaper så mye glede og lykke når man våger seg ut på ukjent farvann». I hjembyen London følger vi Adwoa mens hun bedriver favorittsportene sine og møter søsteren Kesewa og vennene sine, både virtuelt og i virkeligheten.
Gjennom filmen ser vi stunder der hun henter styrke fra fellesskapet hos Gurls Talk, som har blitt styrket av hennes kompromissløshet og åpenhjertighet rundt Adwoas personlige opplevelser med mental helse. Til tross for at hun bruker seg selv og sin stemme til å bygge et støttende fellesskap, minner enkelte samtaler med jenter og unge kvinner henne om at hun fortsatt har mye å jobbe til tross for aldersforskjellen. «Det er øyeblikk hvor vi snakker om forhold, vennskap og alle slags forskjellige temaer. Det er helt utrolig hvordan de kan si noe og tar meg rett tilbake til når jeg selv gikk på skolen. Hun sier videre: «Det minner meg på at jeg fortsatt har noen ting som jeg ikke har bearbeidet ennå, og det tvinger meg til å snakke om ting som jeg egentlig er for redd til å ta tak i».
Adwoa gir idretten æren for at hun kan roe henne ned og å finne en bedre balanse mellom jobb og privatlivet nå som hun er en travel modell, og Gurls Talk har blitt en veldedig organisasjon. «Idretten gir et pusterom som bare er mitt», sier Adwoa. Kardio- og styrketrening og hverdagsrutinen er det som påvirker tankesettet hennes når det kommer til å omfavne følelsen av å være ukomfortabel på andre arenaer i livet. «Det er en time der jeg svetter og fokuserer på bare én ting.» Hun fortsetter: «Det er et meditativt øyeblikk for meg, og det får meg alltid til å føle meg bedre.»
I en verden hvor presset til å være aller best er overveldende, viser Adwoa oss at til tross for suksessen hun har oppnådd, har hun likevel bevart bakkekontakten og kontakten med fellesskapet sitt. «Du ser jenter som kommer bort til deg, og du hører hva det har betydd for dem. Hva de har vært gjennom. Hvordan de har oppført seg tidligere. Hva de har lært, og du blir sånn … Dette må jeg fortsette med», sier Adwoa. «Det minner meg på at det er behov for det jeg gjør.»