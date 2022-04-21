Bra By Adwoa: redaktørbrev

Jeg skal fortelle deg en hemmelighet.

Jeg sover dårlig. Jeg er kanskje den som sover dårligst i hele verden. Det hjelper selvfølgelig ikke at jeg er en natteravn, men hver eneste gang jeg prøver å legge meg tidlig, ligger jeg urolig i senga mens tankene raser av gårde. Jeg har prøvd alt: søvnmasker (irriterende), meditasjon (som om jeg kan fokusere på noe så lenge), telle sauer (kjedelig).

Det eneste som hjelper, er å slite ut kroppen med en god treningsøkt. Jeg har drevet med Muay Thai. Jeg drev med boksing da jeg ble edru – det var min greie. Jeg er besatt av Pilates, og jeg begynte til og med å løpe under pandemien. Og det er det eneste som fungerer.

Sport har alltid vært noe jeg kan ty til for å roe meg ned, både fysisk og mentalt. Uten sport føler jeg meg i ubalanse. En dårlig dag blir bedre når jeg kommer meg opp og beveger kroppen. Det gir meg tid til å komme i kontakt med kroppen og konsentrere meg (om noe annet enn telefonen) – det er virkelig bare en stund for meg selv. Meditasjon har aldri vært min greie, men når jeg fokuserer på teknikk, oppretter jeg kontakt med meg selv mens resten av verden forsvinner i bakgrunnen.

Jeg skriver dette for å forklare hvorfor jeg er så stolt av å være gjesteredaktør for denne utgaven av Bra By. På alle treningsøkter, dansefester i stua, pandemiløpeturer og økter i bokseringen jeg har vært med på, har jeg vært avhengig av komforten og støtten til en god sports-BH. Jeg er nøye med modellen og foretrekker at de er enkle og komfortable – en stilren og enkel look har alltid fått meg til å føle meg sexy og elegant, selv når jeg trener og svetten renner. Jeg elsker klassiske 90-tallsformer, så nostalgi spiller også en liten rolle når jeg velger BH.

I mitt arbeid med Bry Ba fikk jeg muligheten til å se på forholdet mitt til sports-BH-er en gang til. Jeg kunne utforske hvilken rolle de spiller i forholdet jeg har til sport og mental helse generelt. Sport hjelper meg til å slappe av, roe ned, fokusere, få ut sinne, bearbeide følelser og gjøre fremskritt på andre områder i livet, og jeg vil at alle som leser, skal få tilgang til denne friheten – mens de føler seg støttet og sexy. Etter to lange, vanskelige år er det noe vi alle fortjener.

Jeg har elsket å jobbe med denne utgaven, og jeg håper at du får like mye ut av å lese den.

Masse kjærlighet,

Adwoa