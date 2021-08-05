Trained-podkast: Åpne sinnet med Adam Grant
Veiledning
Adam Grant lærte å tenke nytt om sine antagelser fra kanten av et stupebrett. Nå, som organisasjonspsykolog, har han vitenskap som støtter opp under hvor kraftfull prosessen kan være.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Informasjon akselerer raskere enn noensinne, ifølge organisasjonspsykolog Adam Grant. Og den eneste måten å holde følge på, sier han, er å lære seg å tenke nytt om våre antagelser. I denne episoden av Trained er den bestselgende forfatteren gjest hos Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance, for å snakke om hvordan vi åpner sinnene våre. Han starter med råd fra stupetreneren sin fra barndommen som hjalp ham med å se nytt på frykt (for høyder!) og forstå at arbeidsetikk betyr mer enn naturlig talent – noe som førte til at Grant ble amerikansk mester. Deretter går han nærmere innpå årsaken til at vi aldri bør bli enige om å være uenige, faren med å bli oppslukt av helse- og velværekulter, og kraften til å ha det han kaller et «utfordringsnettverk».
«Jo raskere kunnskap akselererer, jo raskere forandrer verden seg, og jo raskere må vi endre oss sammen med den.»
Adam Grant
Organisasjonspsykolog og forfatter av Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.