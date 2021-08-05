Informasjon akselerer raskere enn noensinne, ifølge organisasjonspsykolog Adam Grant. Og den eneste måten å holde følge på, sier han, er å lære seg å tenke nytt om våre antagelser. I denne episoden av Trained er den bestselgende forfatteren gjest hos Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance, for å snakke om hvordan vi åpner sinnene våre. Han starter med råd fra stupetreneren sin fra barndommen som hjalp ham med å se nytt på frykt (for høyder!) og forstå at arbeidsetikk betyr mer enn naturlig talent – noe som førte til at Grant ble amerikansk mester. Deretter går han nærmere innpå årsaken til at vi aldri bør bli enige om å være uenige, faren med å bli oppslukt av helse- og velværekulter, og kraften til å ha det han kaller et «utfordringsnettverk».