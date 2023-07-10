Sist oppdatert: 10. juli 2023
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Her kommer Ada
Når du får øye på den kraftfletta, er det på tide å spenne seg fast, for her kommer Ada! Hold deg a jour på alt med Norges Ada Hegerberg før hun skal lede laget til historiske høyder.
«Landet vårt har en stolt historie når det kommer til kvinnefotball, og det er på tide å begynne der vi slapp.»
Ada Hegerberg
Norges kvinnelandslag i fotball
En tradisjon i å utmerke seg
Draktsettene til det norske landslaget er en kraft for seg selv. Støtt Ada og Norge i ikonisk rødt og levende blått.