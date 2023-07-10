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Sist oppdatert: 10. juli 2023
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Her kommer Ada

Når du får øye på den kraftfletta, er det på tide å spenne seg fast, for her kommer Ada! Hold deg a jour på alt med Norges Ada Hegerberg før hun skal lede laget til historiske høyder.

«Landet vårt har en stolt historie når det kommer til kvinnefotball, og det er på tide å begynne der vi slapp.»

Ada Hegerberg: Her kommer Ada

Ada Hegerberg
Norges kvinnelandslag i fotball

Ada Hegerberg: Her kommer Ada

En tradisjon i å utmerke seg

Draktsettene til det norske landslaget er en kraft for seg selv. Støtt Ada og Norge i ikonisk rødt og levende blått.

«Når jeg tar på meg denne drakten, får jeg et ekstremt kick. Du representerer ikke bare verdiene til landet ditt, men til en helt ny generasjon.»

Ada Hegerberg: Her kommer Ada

Ada Hegerberg
Norges kvinnelandslag i fotball

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Ada Hegerberg
Norges kvinnelandslag i fotball

Kjøp landslagsdraktsettVis flere atleter

Opprinnelig publisert: 10. juli 2023