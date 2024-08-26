Fotballhistorier: Ada Hegerberg

Ada var i sin beste form da karrieren hennes fikk seg en bråstopp. Hun begynte sin profesjonelle fotballkarriere som 15-åring. Hun ble toppscorer. Hver gang hun scoret, slo hun ut armene og løp tilbake til lagkameratene som om hun fløy med et stort smil om munnen. Etter hvert tok Adas karriere helt av.

Så, en dag på trening var det noe som klikket i benet hennes. Plutselig kunne hun ikke gå, og smerten var uutholdelig. Da hun endelig kunne trene igjen, fant hun ut at hun hadde et stressbrudd i benet også. Ada spilte ikke fotball på nesten to år. Hun lot kroppen få tid til å bli bra, men noen ganger var det vanskelig å være tålmodig. «Kommer jeg noen gang til å kunne spille igjen?» undret hun.

Til slutt var bena til Ada sterke nok til å løpe, og når hun trente, følte hun seg som et barn som oppdaget fotball for første gang. Ada tror at den nye forelskelsen i sporten kan hjelpe henne med å sette enda flere rekorder – målet hennes er nemlig å nå sitt fulle potensial. Hun kan ikke vente med å delta i det som blir hennes fjerde verdensmesterskap.