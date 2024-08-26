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Sist oppdatert: 26. august 2024
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I samarbeid med Rebel Girls

Ada Hegerberg

Ada var på vei mot å bli en av verdens beste fotballspillere da en alvorlig skade gjorde at hun måtte ta pause. Oppdag hvordan hun likevel klarte å komme til topps og bli anerkjent som den beste i verden i 2018.

Fotballhistorier: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. Angrepsspiller, norsk. Født: 10. juli 1995.

Ada var i sin beste form da karrieren hennes fikk seg en bråstopp. Hun begynte sin profesjonelle fotballkarriere som 15-åring. Hun ble toppscorer. Hver gang hun scoret, slo hun ut armene og løp tilbake til lagkameratene som om hun fløy med et stort smil om munnen. Etter hvert tok Adas karriere helt av.

Så, en dag på trening var det noe som klikket i benet hennes. Plutselig kunne hun ikke gå, og smerten var uutholdelig. Da hun endelig kunne trene igjen, fant hun ut at hun hadde et stressbrudd i benet også. Ada spilte ikke fotball på nesten to år. Hun lot kroppen få tid til å bli bra, men noen ganger var det vanskelig å være tålmodig. «Kommer jeg noen gang til å kunne spille igjen?» undret hun.

Til slutt var bena til Ada sterke nok til å løpe, og når hun trente, følte hun seg som et barn som oppdaget fotball for første gang. Ada tror at den nye forelskelsen i sporten kan hjelpe henne med å sette enda flere rekorder – målet hennes er nemlig å nå sitt fulle potensial. Hun kan ikke vente med å delta i det som blir hennes fjerde verdensmesterskap.

Kjære rebeller

Ikke slutt med det dere gjør.

Fortsett å løpe, fortsett å trene, fortsett å tro.

Få selvtillit, ta vare på den, og aldri gi slipp på den. Det trengs én person for å skape håp, og mesteparten av tiden er den personen deg.

Vær god mot andre, vær god mot folk under deg. Ikke vær redd for å utfordre folk over deg. Ikke la stigmatisering stoppe deg. Kom deg ut og sikt mot stjernene.

Men det viktigste av alt er at du fortsetter å ha det gøy.

Hilsen

Ada

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Fotballhistorier: Ada Hegerberg

Illustrasjon av Juliette Toma

Opprinnelig publisert: 26. august 2024