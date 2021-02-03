ACG våren 2021: Crater Lake i Oregon

Våren 2021: Crater Lake, Oregon
Denne årstiden handler om å finne noe magisk. Hvis du tar et blikk på Crater Lake i Oregon, så ser du den magien. Den dypeste innsjøen i Nord-Amerika har så mye å by på under underflaten, selv om den spektakulære blå fargetonen umiddelbart fanger oppmerksomheten. Vi stolte på instinktet vårt angående årets første kolleksjon, og holdt oss tro mot det lagdelte systemet vi kjenner og elsker. GORE-TEX Misery Ridge-jakken, Polartec Wolf Tree-genseren og PrimaLoft Rope de Dope-vesten får en helt ny fargepalett, mens vi har senket Mountain Fly-skoen. Og bare vent til du får se de nye tilskuddene til ACG-serien, som Wizard Island-hettegenseren. Vi sa at det var magisk.
Hodeplagg – ACG Tailwind-lue, tørt ytterlag – Rope De Dope Mazama-vest til dame, underplagg – Wolf Tree Polartec-genser til dame, underdel – cargobukse til dame, sko – Air Nasu Gore-Tex
Hodeplagg – ACG-pannebånd, tørt ytterlag – Misery Ridge Gore-Tex-jakke til dame, sko – Nasu Gore-Tex
Tørt ytterlag – Rope De Dope-vest til herre, varmt mellomlag – Wolf Tree-genser til herre, underdel – Rope de Dope vendbart skjørt til dame, terrengbukse til herre; sko – Mountain Fly Low Gore-Tex
Tørt ytterlag –Misery Ridge Gore-Tex-jakke til herre, varmt mellomlag – Wolf Tree-genser til herre, underdel – cargobukse, sko – Mountain Fly Low Gore-Tex