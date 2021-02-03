ACG våren 2021: Crater Lake i Oregon

Denne årstiden handler om å finne noe magisk. Hvis du tar et blikk på Crater Lake i Oregon, så ser du den magien. Den dypeste innsjøen i Nord-Amerika har så mye å by på under underflaten, selv om den spektakulære blå fargetonen umiddelbart fanger oppmerksomheten. Vi stolte på instinktet vårt angående årets første kolleksjon, og holdt oss tro mot det lagdelte systemet vi kjenner og elsker. GORE-TEX Misery Ridge-jakken, Polartec Wolf Tree-genseren og PrimaLoft Rope de Dope-vesten får en helt ny fargepalett, mens vi har senket Mountain Fly-skoen. Og bare vent til du får se de nye tilskuddene til ACG-serien, som Wizard Island-hettegenseren. Vi sa at det var magisk.