Met de lichte en opvouwbare Nike draagtas heb je in een handomdraai extra opbergruimte als het nodig is, maar je vouwt de tas net zo snel weer op als je klaar bent. Het ritsvak aan de voorkant is een veilige plek voor kleine spullen en als je de draagtas binnenstebuiten keert, kun je hem in dat vak opvouwen. Deze draagtas is groot genoeg voor een extra kledingstuk, een laptop of boodschappen. Hij is ideaal voor onderweg en snelle bezoekjes aan de markt. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecycled polyester.

Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit

Stijl: DD1357-010