De Nike Pro hidjab is zelf een jaar lang in ontwikkeling geweest, maar de drijvende kracht erachter kan worden teruggeleid naar

Nike's bekende missie om atleten te ondersteunen en de bijbehorende slogan: als je een lichaam hebt, ben je een atleet.



Nike heeft zijn toewijding aan deze missie al laten zien door stores in het Midden-Oosten te openen, collecties geïnspireerd door vrouwelijke topatleten te

maken en wedstrijden voor vrouwen te organiseren. Ook zijn er speciale Nike Run Clubs opgezet en is de NTC app in het Arabisch beschikbaar gemaakt.



De afgelopen jaren zijn er meerdere keren topatletes uitgenodigd in het hoofdkantoor van Nike in Beaverton, Oregon, waar ze vertelden over de problemen bij

het dragen van een traditionele hidjab tijdens wedstrijden. Zo vertelde Amna Al Haddad, een gewichthefster uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat haar concentratie

werd verstoord doordat de hidjab zwaar aanvoelt, kan verschuiven en niet goed ventileert. Ze legde ook uit hoe moeilijk het is om een hidjab te vinden die geschikt is om

tijdens het sporten te dragen. Ze had er maar één, en tijdens toernooien moest ze die elke avond met de hand wassen.



Het designteam van Nike gebruikte deze informatie en bestaande Nike innovaties om het eerste hidjabprototype te maken. Dit prototype lieten ze testen door Amna en

andere atletes die een hidjab dragen. De vrouwen kwamen terug met verschillende feedback, maar allemaal wilden ze een lichter en zachter kledingstuk.



Het Nike Pro team (dat onderkleding voor atleten ontwerpt) is met deze inzichten aan de slag gegaan om een performance-hidjab te maken die even licht

en comfortabel aanvoelt als andere Nike Pro producten: als een tweede huid. Met dit doel voor ogen werden meerdere prototypen ontworpen.



Deze zijn eveneens getest door topatletes van Nike, zoals de baanbrekende kunstschaatsster Zahra Lari uit de Emiraten en Nike Run Club coach Manal Rostom.

Ook gewone atletes uit het Midden-Oosten, waaronder hardloopsters en wielrensters, werden gevraagd de hidjabs te beoordelen. Nike verzamelde feedback

van de atletes over de performance én de stijl van het kledingstuk. Aangezien ieder land zijn eigen hidjabstijl heeft, moet het ideale design kunnen worden aangepast.

Nike vroeg daarnaast de mening van activisten en lokale gemeenschappen om er zeker van te zijn dat het design aan de culturele vereisten voldoet.



De ontwikkelde prototypen werden enthousiast ontvangen en moesten alleen nog worden afgestemd op verschillende hoofdgroottes en gezichtsvormen.

In plaats van een verstelmechanisme toe te voegen, waardoor het design zwaarder zou worden, maakten de designers de maten XS/S en M/L.

Nadat het team de laatste details had verfijnd en extra testen had uitgevoerd, was de Nike Pro hidjab klaar.



Het uiteindelijke design is eenvoudig om te doen en is gemaakt van stevige en duurzame Nike Pro mesh uit één laag. Dit lichte polyester is Nike's best ventilerende materiaal.

Het bevat kleine, strategisch geplaatste gaatjes voor optimale ventilatie, maar is tegelijk zacht en volledig ondoorschijnend. De mesh is bovendien elastisch, en dankzij

een elastische rand kun je de hidjab aanpassen aan je hoofd en je sport. Een schaatsster heeft bijvoorbeeld een strakkere pasvorm nodig om pirouettes te kunnen maken.

De achterkant van de hidjab is langer, zodat deze niet kan losschieten. De gladde afwerking bij de nek voorkomt dat de hidjab gaat schuren en irriteren als je zweet.



Op verzoek van de atletes hebben de designers een Nike Swoosh boven het linkeroor toegevoegd om de innovatieve aard van dit performancekledingstuk te benadrukken.

De debuutkleuren van de hidjab — zwart en College Navy — zijn gekozen omdat de atletes in hun feedback de voorkeur gaven aan donkere, neutrale kleuren.

Door baanbrekende producten zoals de Nike Pro hidjab te ontwerpen voor islamitische atletes hoopt Nike niet alleen hedendaagse pioniers van dienst te zijn,

maar ook een inspiratiebron te vormen voor vrouwen en meisjes in islamitische gebieden die nog steeds maar beperkte toegang hebben tot sport. In deze gebieden

neemt minder dan één op de zeven meisjes deel aan plaatselijke sportactiviteiten van 60 minuten of langer.



DE NIKE PRO HIDJAB IS VERKRIJGBAAR VANAF 1 DECEMBER.