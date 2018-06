SELECTIE VAN ATLETEN Om te bepalen welke hardlopers de meeste kans maakten om de marathon in minder



dan twee uur te lopen, heeft ons wetenschappelijke team veel langeafstandsatleten



van Nike getest. Het team heeft drie belangrijke factoren gemeten waarmee de



performance kan worden voorspeld:



Trainingscapaciteit: de maximale trainingscapaciteit van een atleet, uitgedrukt als VO2 Max, oftewel de



maximale hoeveelheid gebruikte zuurstof.

Hardloopefficiëntie: de hoeveelheid energie die een hardloper nodig heeft om een kilometer op een



bepaalde snelheid te lopen.

Houdbare snelheid: de snelheid die een hardloper een langere periode kan volhouden zonder te vertragen. Van de atleten die in eerste instantie werden gescreend, kwamen er drie naar voren als



het meest veelbelovend: Eliud Kipchoge uit Kenia, Lelisa Desisa uit Ethiopië en



Zersenay Tadese uit Eritrea. Uit de tests kwamen belangrijke fysiologische gegevens



naar voren waarmee ons wetenschappelijke team voor elke atleet verbeterpunten kon



identificeren. Het team vergeleek de persoonlijke records van elke atleet met de



verwachtingen om de focusgebieden aan te wijzen. Daarna zijn ze gaan brainstormen



om strategieën te ontwikkelen waarmee de verschillen vóór de dag van de wedstrijd



konden worden opgelost. Waar Eliud zijn drinktechniek gedurende zijn wedstrijdjaren



had verfijnd, dronk Zersenay, de wereldrecordhouder van de halve marathon, maar



weinig. Hoewel Zersenay een ongelofelijke hardloopefficiëntie had, was zijn



persoonlijke marathonrecord het langzaamste van de drie atleten. Daarom streefde het



team ernaar om hem beter te helpen brinken. Een ander voorbeeld was de



voedingsstrategie. "Marathonlopers kunnen na 30–35 km een moment bereiken dat ze



gewoon niet verder kunnen", vertelde Brett Kirby, Lead Physiologist van het NXT



Generation Research-team in het Nike Sports Research Lab. "Dit gebeurt vaak



wanneer suikers in het spierweefsel beginnen op te raken. Dus hoe houden we die



suikers op peil? We zijn daar specifiek naar gaan kijken en zijn op zoek gegaan naar



een op maat gemaakte oplossing voor elke atleet."