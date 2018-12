DE HARDLOPERS Hoe kun je meten of iemand iets zou kunnen wat nog nooit iemand is gelukt? Iets waardoor we



nooit meer hetzelfde denken over wat de mens kan? Dit zijn de vragen waarop het wetenschappelijke



team van Nike een antwoord moest formuleren om hardlopers te vinden met de potentie om een marathon



in minder dan twee uur te lopen. Het team, bestaande uit de absolute top op het gebied van fysiologie, hardlopen



en atletiek, ontwierp een reeks tests. Hiermee wilden ze niet alleen kunnen zien wie de snelste hardlopers ter



wereld zijn, maar ook wie er nog sneller zou kunnen worden.





Na de tests bleven er drie hardlopers over die de marathongrens van twee uur zouden kunnen doorbreken:



Eliud Kipchoge uit Kenia, Lelisa Desisa uit Ethiopië en Zersenay Tadese uit Eritrea. Drie verschillende landen,



drie totaal verschillende achtergronden — de atleten werden bijeengebracht om erachter te komen wat



de snelste manier is om 42,2 kilometer af te leggen.