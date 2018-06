WAT ZIJN DE NIEUWE OPTIES VOOR HET DELEN VAN MIJN RUN? -De afgelopen paar jaar hebben onze hardlopers

miljoenen fantastische foto's van hun runs gedeeld.

In onze nieuwe app kun je nu nieuwe stickers gebruiken

om je route, foto of poster te personaliseren. -Na je run kun je ervoor kiezen om je route te delen

met een foto die je met je telefoon hebt gemaakt,

maar je kunt ook een gepersonaliseerde poster plaatsen

met een achtergrond die wij hebben ontworpen.

Op deze manier kun je altijd een mooi bericht

delen met je vrienden op je feed. -Bekijk hoe hoog de hellingen waren die je hebt overwonnen

of hoe hoog je hartslag was met nieuwe stickers die

gebaseerd zijn op de gegevens van je run. Vertel het

verhaal van je run met hoogtegrafieken, een routekaart,

een icoontje voor het lokale weer en nog veel meer —

speciaal samengesteld met de gegevens van je run. -Je kunt nu niet alleen je foto delen, maar ook zelf teksten

erbij verzinnen, je runs een naam geven, je vrienden taggen

en de locaties van je runs taggen. Daarnaast kun je ook een

vriend of vrienden @noemen om ze te laten zien wat ze

hebben gemist, of om ze te inspireren voor hun volgende run.

Elke vriend die wordt @genoemd of getagd in je bericht

ontvangt hier een berichtje over in zijn of haar inbox. -De nieuwe Nike+ Run Club app deelt niet automatisch

je berichten op sociale netwerken. Elk bericht dat je

wilt plaatsen, moet een afbeelding, route of poster bevatten.