VEELGESTELDE VRAGEN

COMPATIBELE APPARATEN

WELKE TELEFOONS ZIJN COMPATIBEL MET DE NIKECONNECT APP?

· De NikeConnect app is wereldwijd beschikbaar voor telefoons met Android of iOS 11 (apparaten met Android 4.2 of nieuwer en met NFC-functionaliteit; iPhone 7 of nieuwer).

· Als je de NikeConnect app niet in je App Store ziet, betekent dit dat je huidige telefoon of de OS-versie (of allebei) niet compatibel is met de NikeConnect app.

HOE KAN IK 'INCHECKEN' BIJ MIJN NIKE NBA CONNECTED JERSEY?

· Download en installeer de NikeConnect app. Ga naar het scherm NFC Scanning (de app moet geopend en actief zijn). Plaats je compatibele smartphone op het NikeConnect logo op de Nike NBA Connect Jersey, zoals weergegeven in de videoloop in de app. De Nike NBA Connected Jersey ervaring wordt automatisch gestart.

HOE KAN IK ERACHTER KOMEN WAAR DE NFC-ANTENNE ZICH OP MIJN TELEFOON BEVINDT?

· Op verschillende telefoonmodellen bevindt de NFC-antenne zich op verschillende locaties. Probeer zelf uit welk deel van je telefoon zich in de buurt van het NikeConnect logo moet bevinden.

· Over het algemeen bevindt de NFC-antenne op de meeste iPhone-modellen zich vlak bij de bovenrand van de telefoon.

· Over het algemeen bevindt de NFC-antenne op de meeste Android-apparaten zich vlak bij de bovenrand van de telefoon, hoewel de NFC-antenne bij Samsung-modellen meestal in het midden van de achterkant van de telefoon is geplaatst.

MIJN ANDROID-TELEFOON HEEFT EEN NFC-LEZER. WAAROM HEB IK DE NIKECONNECT APP NODIG?

· De NikeConnect app is een lichte en handige app waarmee je de exclusieve ervaring ontgrendelt die bij je Nike NBA Connected Jersey hoort. De NikeConnect app activeert de veilige NFC-leesmodus, zodat je authentieke NFC-tags van NikeConnect kunt scannen.

KAN IK DE LINK GEBRUIKEN DIE MIJN NFC-LEESAPP OP DE NFC-TAG KAN LEZEN?

· Nee. Als de NikeConnect app geopend en actief is, moet je op je Nike NBA Connected Jersey tikken om de ervaring te kunnen starten.

WAAROM WORDT ER EEN WEBBROWSER GEOPEND IN DE ANDROID-APP?

· De Nike NBA Connected Jersey ervaring is een veilige, op het web gebaseerde ervaring die in de hele wereld wordt gelanceerd. Om met zo veel mogelijk verschillende telefoonmodellen verbinding te kunnen maken, wordt de ervaring in Android gestart in een systeemeigen browservenster.