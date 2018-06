KNIT VOOR LEBRON "Toen Petrie en zijn team een vroege versie van FlyKnit aan LeBron lieten zien, vond

hij het te gek. Maar de bijna 120 kilo zware reus was er niet van overtuigd dat het

stevig genoeg was. Hij had iets sterkers nodig. En dus ging het Knit Innovation Team

van Nike op een volledig nieuwe manier met het materiaal aan de slag. Het team wilde

dat LeBron stevig in zijn schoenen zou staan, maar ook vrij kon bewegen en snel kon

reageren. Het resultaat: BattleKnit. "Elk deel van de schoen biedt de bescherming,

stretch en performance die we voor ogen hadden", zegt Petrie.

"Het is een alles-in-een-pakket."