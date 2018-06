ACHTER HET DESIGN EERBETOON AAN EEN DECENNIUM Kevin Durant is nu tien jaar member van de Nike familie. Hij is

niet alleen op het veld en daarbuiten volwassener geworden, ook

zijn schoenen en zijn samenwerking met het designteam van Nike

zijn blijven evolueren. Hij is betrokken bij het hele proces, van

concept tot afronding, en bekijkt elk detail om de performance op

het veld te verbeteren en unieke verhalen te vertellen via kleuren

en graphics. "Deze evolutie met Nike, nu al met mijn tiende schoen...

het is een droom die uitgekomen is", zegt KD.