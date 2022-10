The Kop: oude tradities, nieuw bloed

Spion Kop 1906 werd in 2013 opgericht als een van de officieuze supportersgroepen van The Kop en thuisbasis van een aantal huidige voormannen van die tribune. The Kop werd gebouwd in 1906 en is vernoemd naar een veldslag uit de Boerenoorlog waarin veel Scousers (mensen uit Liverpool) omkwamen op een steile heuvel met de naam Spioenkop. Jaren later is Liverpool's Kop-tribune uitgegroeid tot een cultureel icoon.

We praatten bij met een lid van Spion, Sam Evans, over het belang van hun iconische spandoeken die een grote rol speelden in de identiteit en het bestaansrecht van de groep. In dit fanzine krijg je een inkijkje in de historie van de groep en de passie en toewijding die de leden ervan naar The Kop brengen.