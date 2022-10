We hebben de waarzeggers bij Nike gevraagd naar onze toekomst. Het antwoord? Superveel comfort. De Air Max Scorpion is ontworpen met 'point-loading' (lees: megaresponsief, meer gevoel en een verbeterde demping). Hiermee opent hij een nieuw hoofdstuk in het verhaal over schoenenmagie. En verder zie je een disruptief design dat gecombineerd is met chenille voor een superlichte Flyknit. Bovendien zorgen vlagen van Lemon Wash tegen het neutrale bovenwerk voor een opvallende combinatie van mode en sport: de perfecte afwerking van deze magische look.

SKU: DJ4702-001