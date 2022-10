NOCTA, een collectie voor het collectief, is nu verkrijgbaar. De nauwsluitende kleding is geschikt voor sport, maar komt voort uit echte streetstyle en is geïnspireerd op mensen die onderweg functionele, comfortabele essentials voor elke dag willen dragen.



De tijdloze looks en designlijnen weerspiegelen de evolutie van Nike door de jaren heen. Voor deze release zorgt een krachtig en uitgesproken kleurenpalet van zwart en goud voor een opvallende eerste indruk. Een combinatie van functionele en modieuze kenmerken, zoals reflecterende biezen en afgeschuinde Swooshes in de collectie, zorgen voor subtiele, maar opvallende details die elkaar aanvullen. Elk kledingstuk is voorzien van de symbolen van NOCTA en het nachtleven.