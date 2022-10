'Volg je licht' en straal van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in Jordan slippers met J. Balvins speciale feelgood-, reik-naar-je-dromen-sausje. Supercool Celestine Blue is een perfecte achtergrond voor de opgevulde panelen en verwaaide wolken-graphics op het bandje. Rainbow details (plus J Balvins kenmerkende smiley face-logo) zullen de harten van voorbijgangers stelen. Dus stap in de slippers en draag ze vol overgave totdat de zon ondergaat, want met het superzachte, glow-in-the-dark foam onder de voeten val je vast en zeker op.

SKU: DR1330-413