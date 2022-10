Slechts twee delen, géén lijm en bakken met comfort: de ISPA Link verandert hoe je over schoenen denkt. De schoen is gemaakt van twee delen die in elkaar schuiven en is gemaakt met zo min mogelijk materialen, in lijn met de circulairdesignfilosofie van Nike. Maar geen zorgen, dit gestripte design biedt gewoon het sublieme comfort dat je gewend bent. Je voet rust op de ultrazachte middenzool van foam en een luchtig knit bovenwerk in bootiestijl omsluit je voet. Schoenen aan, de deur uit, en gaan. Zo simpel is het. En als ze versleten zijn, kun je ze gewoon afleveren bij een deelnemende Nike Store om hun levensduur te verlengen.

SKU: CN2269-001